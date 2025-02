Sorpresa Napoli, c’è già l’identikit del nuovo attaccante: sarà assalto in estate!

Notizie Calcio Napoli – Il club azzurro è pronto a mettere a segno un nuovo colpo. Non a caso, il DS Manna avrebbe individuato già l’obiettivo.

Da pochissimi giorni si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, ma in casa Napoli i lavori non sono ancora terminati. Il club azzurro, dopo aver “deluso” le aspettative, è pronto a convincere tutti in estate. Ad oggi, la dirigenza è concentrata sulla stagione in corso ma al tempo stesso è già in corso la programmazione futura. Non a caso, sarebbe stato scelto proprio l’attaccante che sbarcherà alla Corte del Vesuvio in estate.

Lucca torna di moda per il Napoli: Manna prepara l’affondo

Il reparto offensivo del Napoli continua a brillare in questa stagione. Al tempo stesso, però, come sottolineato anche dal DS Giovanni Manna, alla Corte del Vesuvio è in corso un nuovo progetto. Alla base di quest’ultimo c’è ovviamente l’obiettivo di rinforzare ancor più la squadra a disposizione di Antonio Conte.

Tra le “necessità” future potrebbe esserci quella di investire ancora sull’attacco. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” uno dei profili che continua ad essere nel mirino del DS Manna è quello di Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese, nonché prossimo avversario del Napoli, sta dimostrando di essere pronto al salto di qualità.

Il nome del classe 2000 circola già da diverso tempo negli uffici della dirigenza partenopea, anche se non c’è mai stato l’affondo decisivo. La prossima estate, però, potrebbe essere quella decisiva. Infatti, il DS Manna starebbe proprio pensando di trattare con il club friulano in modo tale da anticipare la concorrenza. Quindi, il giocatore sarà certamente l’osservato speciale domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona.

Lucca, i numeri sono già da top player: l’analisi

La stagione in corso sta consacrando Lorenzo Lucca come uno degli attaccanti più promettenti presenti in Serie A. Dopo aver attraversato alcune momenti complessi, il classe 2000 è finalmente riuscito a sbocciare. Ad oggi, con la maglia dell’Udinese è diventato intoccabile, ancor più grazie alle tante marcature messe a segno.

Fino ad oggi, le presenze nel campionato italiano sono state 22 condite da ben nove gol. Si tratta, quindi, di numeri molto importanti vista anche la sua giovane età. Ciò che aiuta certamente il giocatore è la sua stazza fisica, basti ripensare all’altezza che sfora addirittura i due metri.

Ovviamente, strappare il calciatore all’Udinese non sarà una missione facile, ma il Napoli è pronto ad investire cifre importanti. Nei prossimi mesi si testerà la fattibilità dell’operazione, provando quantomeno a stabilire una cifra legata al prezzo del cartellino.