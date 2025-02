Napoli, Conte svela le condizioni di Okafor: l’annuncio

Calcio – ultimissime . Antonio Conte ha parlato dell’ultimissimo acquisto del Napoli: Noah Okafor, il tecnico salentino ha svelato le condizioni dello svizzero.

Il Napoli l’ultimo giorno di mercato ha ufficializzato Noah Okafor. Il calciatore svizzero arriva in prestito dal Milan per 2 milioni di euro più 23 per l’eventuale riscatto.

Delle attuali condizioni dello svizzero ha parlato mister Antonio Conte in conferenza stampa, parole non rassicuranti per ora ma che danno un’idea della situazione.

Okafor non sta nel pieno nella forma, le parole di Conte non fanno ben sperare

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha tenuto la propedeutica conferenza stampa settimanale che avviene prima della gara di campionato. L’ex Inter e Juve ha affrontato svariati temi, la gara con l’Udinese, il recupero di Buongiorno e anche la condizione di Okafor.

Queste le parole dell’allenatore degli azzurri:

“Okafor non sta nel pieno nella forma, ha un minutaggio davvero ridotto. Ma anche lui sta facendo degli allenamenti ulteriori.” Poi parla anche di come sta andando il rientro per Alessandro Buongiorno: “Alessandro sta migliorando, ma Juan Jesus è di livello superiore adesso. Buongiorno sta facendo anche allenamenti aggiunti. Ma domani giocherà Juan Jesus.”

Conte lascia dello spazio anche per parlare di un altro nuovo acquisto, Billing.