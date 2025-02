La situazione di Noah Okafor è sotto stretta osservazione: arrivano le ultime da Castel Volturno sull’attaccante azzurro.

Noah Okafor è stato il colpo last minute per il mercato del Napoli. L’attaccante svizzero è arrivato in azzurro praticamente sul finale, per andare ad ottemperare almeno numericamente alla partenza di Khvicha Kvaratskhelia. Per settimane si è cercato un colpo che potesse dare anche entusiasmo alla piazza, andando a trattare acquisti come quelli di Garnacho e Adeyemi.

Il Napoli, però, non ha trovato la quadra economica come specificato anche da Giovanni Manna in conferenza stampa, e cosi si è optato per un elemento che conosce il campionato italiano ma che allo stesso tempo avrà bisogno di tempo per entrare in condizione e provare a lasciare il segno.

Napoli calcio ultimissime – Okafor, lavoro personalizzato e dieta specifica

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport ed inviato a Castel Volturno per l’emittente satellitare, ha parlato proprio dell’attaccante svizzero e dato le ultime novità su quello che è il lavoro dello staff tecnico azzurro per permettere all’ex Milan di entrare il prima possibile in condizione.

“Ieri Okafor si è fatto conoscere. Poi si è dedicato a un lavoro specifico, personalizzato. Sottoposto a dieta rigorosa perché deve essere portato in condizione“, ha detto il giornalista di Sky Sport.

Insomma, lo staff tecnico sta già lavorando in maniera importante per permettere al giocatore svizzero di rendersi disponibile e pronto per la causa. Antonio Conte aspetta l’evolversi della situazione, e nel frattempo lavora sui profili già a disposizione per dare una risposta contro l’Udinese dopo il pareggio di Roma.