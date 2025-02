Verso Napoli-Udinese, tifosi azzurri in delirio: succederà domenica al Maradona!

Napoli Calcio Ultimissime – Manca sempre meno alla prossima sfida tra Napoli e Udinese. Intanto, è possibile svelare cosa accadrà allo stadio Maradona.

Il Napoli è meritatamente primo in classifica, anche se la stagione è ancora molto lunga. Il dualismo con l’Inter potrebbe durare fino alle ultime giornate, nonostante la caduta degli uomini di Inzaghi a Firenze. Ora, il vantaggio azzurro è di soli tre punti, ma la squadra di Antonio Conte ha la forza per allungare ancora. Naturalmente, per fare ciò, servirà anche il sostegno dei tifosi nei match casalinghi e non solo. Di seguito un importante dato in vista del match contro l‘Udinese.

Napoli-Udinese, previsto il sold out al Maradona: il dato

Il Napoli continua la propria cavalcata verso lo Scudetto. Naturalmente, a gioire dei risultati ottenuti non è solo la squadra ma una città intera, la quale non smette mai di sostenere i proprio beniamini. Non a caso, in vista del prossimo match casalingo contro l’Udinese è previsto l’ennesimo sold out stagionale.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” i tifosi attesi allo stadio Diego Armando Maradona sono oltre 51mila, un dato che sottolinea il legame tra la piazza e la squadra capitanata da Antonio Conte. Si tratta del settimo sold out stagione, dopo quelli ottenuti contro Como, Lecce, Atalanta, Roma, Venezia e Juventus.

Da qui al termine della stagione si prospettano tutte sfide “infuocate”, motivo per il quale il popolo napoletano mostrerà la propria vicinanza. Infatti, sono già 650mila i sostenitori che hanno affollato gli spalti del Maradona fino ad oggi, ma tale numero può solo aumentare in vista dei prossimi delicatissimi impegni.