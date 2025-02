Novità Adeyemi, Romano annuncia un importante novità: c’è ancora il Napoli nel suo futuro?

Calciomercato – C’è una novità importante per quel che riguarda Karim Adeyemi. Di seguito la decisione improvvisa del calciatore.

Il Napoli ha lavorato molto nella sessione invernale di calciomercato per provare a sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Tale missione, però, non è riuscita a causa delle difficoltà emerse. I nomi sondati sono stati diversi, tra questi era presente anche quello di Karim Adeyemi. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli importanti proprio sul giocatore di proprietà del Borussia Dortmund.

Adeyemi cambia procuratore: sarà addio al Dortmund in estate?

Oggi è un giorno molto importante per Karim Adeyemi. L’attuale attaccante del Borussia Dortmund è stato molto vicino al Napoli nell’ultima sessione di mercato, salvo poi decidere di vestire ancora la maglia dei tedeschi. La situazione è al momento “rientrata”, ma nei prossimi mesi potrebbe esserci l’addio definitivo da parte del giocatore.

Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, Karim Adeyemi ha cambiato improvvisamente procuratore. Il calciatore ha siglato un nuovo contratto con l’agenzia ROOF. Si tratta, quindi, di una notizia molto importante ai fini della sessione estiva di calciomercato.

Naturalmente, è possibile considerare l’addio del giocatore nella prossima estate. Nonostante le difficoltà invernali, il Napoli potrebbe decidere di puntare su di lui investendo una grossa cifra di denaro. Ovviamente, per adesso si tratta solo di semplici supposizioni, ma il cambio agente è già un segnale molto chiaro. L’estate 2025 sarà molto rovente per il classe, il quale potrebbe approdare in un altro top campionato europeo.