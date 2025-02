Rinnovo in arrivo per un azzurro, l’accordo è ad un passo: sarà un pilastro per Conte

Calciomercato Napoli Ultimissime – In casa Napoli è tempo di blindare un noto calciatore. Le parti sono ad un passo dall’accordo per il rinnovo.

L’attenzione in casa Napoli è del tutto focalizzata sul campionato. Gli azzurri hanno a disposizione la possibilità di giocarsi lo Scudetto fino alla fine, ancor più dopo la caduta dell’Inter a Firenze. Infatti, il destino è tutto nelle mani di Antonio Conte e i suoi ragazzi. Oltre a ciò, però, la dirigenza starebbe lavorando anche al futuro. Non a caso, il DS Manna vorrebbe mettere a segno un noto rinnovo contrattuale, garantendo così al club una continuità importante.

Anguissa vicino al rinnovo: è intoccabile per il Napoli!

Frank Zambo Anguissa proseguirà la propria carriera in Italia, o più precisamente a Napoli. Il centrocampista è tornato a brillare con l’arrivo di Antonio Conte, garantendo fisicità e qualità in mezzo al campo. Il tecnico lo sa, motivo per il quale non vorrà di certo privarsi di un profilo del genere. Al tempo stesso, la società starebbe provando ad accontentare il tecnico attuando un importante rinnovo contrattuale.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il calciatore nel 2022 rinnovò fino al 2025, ma è prevista un opzione a favore del Napoli per allungare ulteriormente fino al 2027. In realtà, però, le idee della società sarebbero diverse. Infatti, a Castel Volturno si starebbe pensando di allungare ancor più il contratto del camerunese, in modo tale da blindarlo definitivamente.

Si tratta, quindi, di un grossa prova di fiducia della società nei confronti del giocatore. Quest’ultimo, è intoccabile sia per il club che per Antonio Conte, il quale non intende privarsi di pedine importanti. Le prossime settimane saranno cruciali per raggiungere un accordo e siglare il nuovo contratto. Naturalmente, dopo aver concluso la “trattativa” si procederà alle firme ufficiali che legheranno ancor più l’ex Fulham al club partenopeo.

Anguissa rinato con Conte: i numeri del centrocampista

Il percorso di crescita di Frank Zambo Anguissa è stato fin qui incredibile. Dopo la vittoria dello Scudetto con Luciano Spalletti, il calciatore (come tutta la squadra) ha vissuto un periodo non troppo felice. L’arrivo di Antonio Conte ha però ribaltato la situazione, con il centrocampista che è tornato a brillare.

Oltre alla quantità intravista in mezzo al campo, Anguissa ha dimostrato di essere pericoloso anche in chiave offensiva. Non a caso, in queste stagione ha collezionato ben 23 presenze in Serie A condite da 5 gol e 4 assist. Si tratta, quindi, di numeri molto importanti che in più di una situazione hanno “aiutato” la squadra ad ottenere i tre punti. Quello di Anguissa, però, potrebbe essere solo l’inizio di un percorso di crescita che con ogni probabilità proseguirà alla Corte del Vesuvio.