Marino “attacca” il Napoli: la bordata alla dirigenza fa infuriare i tifosi!

Ultimissime Napoli – La società azzurra non ha messo a segno il mercato che sperava, motivo per il quale proseguono le “critiche” nei confronti del club.

La sessione invernale di calciomercato ha portato via qualche certezza al Napoli. Il club azzurro ha dovuto fare i conti con la cessione “improvvisa” di Khvicha Kvaratskhelia al PSG. Come confermato anche ieri dal DS Manna, il georgiano ha spinto per lasciare la Campania, complicando così i piani della dirigenza. Quest’ultima, non è riuscita ad ingaggiare un sostituto di livello, dovendosi “accontentare” del prestito di Noah Okafor dal Milan.

Marino: “Una riserva del Milan non rinforzerà il Napoli”

Il passaggio di Noah Okafor al Napoli continua a far discutere. L’affare last minute tra il club azzurro e i rossoneri ha scatenato non poche polemiche, sopratutto per i più scettici. Il nome giunto alla Corte del Vesuvio non è sicuramente quello di un top player, ma lo svizzero può aiutare i compagni ad ottenere risultati importanti.

Con tale affermazione, non sarà d’accordo Pierpaolo Marino, noto dirigente sportivo. Quest’ultimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Marte” analizzando le mosse di mercato del Napoli e tanto altro. Di seguito le sue parole.