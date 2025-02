Udinese, Runjaic non teme il Napoli: il messaggio in conferenza è stato chiaro!

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli si appresta a sfidare l’Udinese nel prossimo match di Serie A. Di seguito le parole dell’allenatore dei friulani.

Oggi si aprirà la 24esima giornata di Serie A con l’anticipo tra Como e Juventus in programma alle ore 20.45. Naturalmente, si tratterà solo del primo match in programma, visto che ci sono altri appuntamenti fissati per sabato, domenica e lunedì. La capolista Napoli scenderà in campo proprio domenica contro l’Udinese. A tal proposito, proprio l’allenatore dei friulani è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Runjaic presenta la sfida col Napoli: “Possiamo vincere al Maradona”

Napoli-Udinese è tra le sfide più attese del weekend di Serie A. Gli azzurri, dopo il pareggio contro la Roma, proveranno immediatamente a rialzare la testa dinanzi al proprio pubblico. Questa volta, però, al Maradona è atteso un avversario molto ostico: i bianconeri di Kosta Runjaic.

L’allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza alle ore 14.30 proprio per presentare la sfida contro il Napoli. Il tecnico ha toccato temi molto importanti in vista della delicatissima sfida. Di seguito le sue parole.

“Il Napoli è certamente favorito, ma con una buona prestazione è possibile anche vincere. Non siamo intenzionati a regalare punti alla capolista. Loro hanno sempre una media molto alta per quel che riguarda i chilometri percorsi, motivo per il quale sono avanti sotto l’aspetto fisico. L’importante sarà giocare da noi, senza darci mai per sconfitti”. Su Neres: “Sta facendo molto bene, ma abbiamo guardato anche la sfida contro la Roma dove gli hanno lasciato poco spazio. Oltre a lui però c’è anche Politano. In questo caso, parliamo di calciatori che non possono essere arginati solo nell’uno contro uno, ma occorre un lavoro di squadra.

Runjaic e il possibile “dubbio” tattico

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha analizzato anche un tema molto importante nel corso della conferenza stampa. Infatti, nella stagione in corso, i bianconeri hanno alternato diversi moduli. Uno dei rebus è sicuramente quello legato alla difesa, la quale potrebbe avere tre o anche quattro interpreti.

A tal proposito, lo stesso allenatore ha analizzato la situazione dinanzi ai giornalisti. Di seguito l’annuncio in vista del Napoli.