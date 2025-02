Conte leader in Serie A: l’allenatore azzurro si aggiudica un noto premio!

Napoli Calcio Ultimissime – Antonio Conte continua ad essere protagonista in Serie A. L’allenatore del Napoli si aggiudica un noto premio.

Il ritorno di Antonio Conte in Serie A continua a far sognare i tifosi. L’allenatore azzurro ha ribaltato totalmente i pronostici grazie al carattere trasmesso alla squadra negli ultimi mesi. Ad oggi, i partenopei occupano la prima posizione in classifica, motivo per il quale lo “scontro” con l’Inter potrebbe durare fino al termine del campionato. Intanto, però, il condottiero del gruppo si è aggiudicato un noto premio.

Conte è l’allenatore del mese in Serie A: l’annuncio

Antonio Conte è sul tetto d’Italia. Tale affermazione non è collegabile alla vittoria dello Scudetto, ma ai risultati raggiunti dal tecnico e dalla sua squadra nelle ultime settimane. Non a caso, la Lega Serie A tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato che l’ex calciatore ha vinto come miglior allenatore del mese di gennaio. Di seguito il comunicato ufficiale.