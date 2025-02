Hamsik, partita d’addio con gli ex compagni del Napoli ma Higuain rifiuta l’invito: il motivo

Ultimissime Napoli – Marek Hamsik ha annunciato che disputerà una partita di addio definitivo al calcio giocato con alcuni ex compagni, ma Higuain ha rifiutato l’invito: il motivo

Tra le ultimissime Napoli di oggi, vi riportiamo una notizia che arriva direttamente dalla Slovacchia. Marek Hamsik, infatti, ha deciso di disputare una partita d’addio definitivo al calcio giocato. L’ex centrocampista, ha smesso di giocare già dall’estate del 2023, dopo l’esperienza al Trabzonspor, ma non aveva appeso gli scarpini al chiodo in pompa magna.

Il suo ritiro era arrivato poche settimane dopo la vittoria dello scudetto del Napoli, con i tifosi ancora impegnati a festeggiare per lo storico traguardo ottenuto dopo 33 anni. Il capitano, però, è pur sempre il capitano e sono stati tantissimi i messaggi indirizzati nei suoi confronti nei giorni successivi all’annuncio. Ora, però, Marek vuole fare le cose in grande, con una partita ricca di stelle e leggende.

Hamsik e la partita d’addio: da Cavani e Lavezzi a Mertens: ospiti e dettagli

Già nelle scorse settimane, sono emerse le prime informazioni legate alla partita d’addio di Hamsik. L’ex centrocampista la disputerà nell’attuale stadio dello Slovan Bratislava. Non al Maradona, quindi, una tristissima notizia per tutti i tifosi napoletani. Dall’Italia, però, si potrà partire alla volta dell’impianto slovacco, con i biglietti dell’evento in vendita su ticketportal.sk a prezzi che oscillano dai 50 ai 500 euro, a seconda del pacchetto scelto.

Tra gli ospiti annunciati sin da subito, Ezequiel Lavezzi e Paolo Cannavaro, che hanno rappresentato un momento importantissimo della carriera di Hamsik, quello del passaggio da giovanissimo talento di prospettiva a stella affermata del Napoli. Nel corso della conferenza stampa andata in scena ieri, sono stati annunciati anche i nomi di Edinson Cavani, Dries Mertens, Pepe Reina e José Maria Callejon. Non mancheranno anche Stanislav Lobotka e Skrtel e Skriniar, come grandi rappresentanti della Slovacchia.

Higuain rifiuta l’invito: svelato il motivo

Tra gli ospiti della partita d’addio di Marek Hamsik avrebbe dovuto presenziare anche Gonzalo Higuain. L’argentino ha condiviso anni importanti con l’ex centrocampista, prima di scegliere di trasferirsi alla Juventus. L’ex attaccante, però, non ci sarà. Una decisione che ha subito generato forte rumore, ma che è stata spiegata dallo stesso slovacco nel corso di un’intervista.

“Posso confermare che purtroppo Gonzalo Higuaín non verrà, ha rifiutato perché il compleanno di suo padre capita proprio nel giorno del mio addio”.

La partita si giocherà il prossimo 5 luglio, data scelta per permettere anche ai calciatori in attività di partecipare. Non si esclude che verranno annunciati anche altri ospiti, magari anche altre ex stelle del Napoli. Più difficile riuscire a vedere Lorenzo Insigne, dato che in quel mese sarà ancora impegnato in MLS.