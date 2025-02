Lazio-Napoli, brutta notizia per i tifosi partenopei: si teme presto l’ufficialità

Ultimissime Calcio Napoli – Rischio di bruttissima notizia per i tifosi partenopei in vista della trasferta contro la Lazio tra due settimane: ecco qual è il timore

Per le ultimissime calcio Napoli, arrivano ultime novità in vista della partita contro la Lazio in programma tra due settimane. La squadra di Antonio Conte dovrà prima affrontare l’Udinese al Maradona, il prossimo 9 febbraio, per poi viaggiare in trasferta verso la capitale il 15 per sfidare i biancocelesti. Una gara molto ostica, dato che nei due precedenti di questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, la squadra di Baroni ha sempre avuto la meglio.

Delle 4 sconfitte totali totalizzate da Antonio Conte sulla panchina del Napoli, la metà, appunto, è arrivata contro la Lazio. Un aspetto che non andrà affatto sottovalutato e che potrebbe rendere la futura 25a giornata di Serie A estremamente importante per lo scudetto. Nello stesso turno, infatti, l’Inter sfiderà la Juventus allo Stadium. Un possibile spartiacque nella rincorsa al titolo.

Lazio-Napoli, ancora una trasferta vietata? Le ultime

A peggiorare e complicare ulteriormente la situazione a meno di 10 giorni dalla partita, sono gli aggiornamenti che arrivano sul fronte tifosi. Si attende, infatti, la decisione del Prefetto, ma cresce sempre più la sensazione che i tifosi del Napoli residenti in Campania non potranno essere presenti allo stadio Olimpico. Lo stesso identico scenario che a più riprese si è palesato in questa stagione, per ultima durante la sfida contro la Roma della scorsa settimana.

La trasferta vietata nella sfida contro la Lazio non sarebbe affatto una novità per quest’annata. Nella sfida di Coppa Italia, infatti, i sostenitori partenopei provenienti dalla Campania non hanno potuto accedere allo stadio. Lo stesso è successo per la tifoseria laziale in occasione del match d’andata in campionato al Maradona.

Non stupirebbe, dunque, che nei prossimi giorni o, addirittura, nelle prossime ore, arrivasse l’ufficialità in tal senso. Ancora una volta, la squadra di Conte dovrà fare affidamento alle proprie forze. In trasferta, infatti, il rendimento degli azzurri è addirittura superiore a quello in casa e anche in questa seconda metà di campionato si vorrà difendere questa statistica.

La speranza è che questa tendenza di questi mesi possa presto concludersi. I tifosi chiedono a gran voce la possibilità di tornare a seguire il Napoli anche al di fuori del Maradona. Proprio a Roma, domenica scorsa, fu esposto uno striscione con la dicitura “Trasferte libere”. Un chiaro messaggio.