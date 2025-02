Napoli, 150 milioni per l’estate: i 4 nomi già osservati da Manna

Notizie Calcio Napoli – Gli azzurri sono pronti a investire 150 milioni di euro per l’estate: scopri i 4 nomi già osservati da Giovanni Manna

Per le notizie calcio Napoli la mattinata si apre subito con un focus dedicato ai possibili investimenti futuri degli azzurri. Il calciomercato invernale si è appena concluso, ma con un tesoretto così importante in vista dell’estate, la dirigenza sarà pronta a investire per rinforzare notevolmente la rosa per la prossima stagione. L’augurio, infatti, è centrare la qualificazione alla prossima Champions League, che porterà ulteriori incassi dopo le cessioni di Kvaratskhelia e quella futura di Osimhen.

Dal georgiano sono arrivati circa 75 milioni di euro, la stessa cifra che dovrebbe percepire il Napoli dalla vendita dell’attaccante oggi in prestito al Galatasaray. Un budget di 150 milioni, che sì, risulta sicuramente meno allettante dei 220 milioni che la società avrebbe ricevuto come offerta dal PSG la scorsa estate, ma rimangono un bottino di tutto rispetto da reinvestire.

Manna prepara il mercato estivo del Napoli: anche Zirkzee tra gli obiettivi

Con una cifra simile si avrà un ottimo punto di partenza. Ai 150 milioni, oltre a quelli dell’incasso Champions, si potrebbero aggiungere anche quelli che arriveranno dall’eventuali cessioni di Lindstrom, Cajuste, Ostigard e Natan. I 4 giocatori in prestito andranno valutati di nuovo da Antonio Conte, che dovrà avere una rosa ampia per le 3 competizioni in programma.

Ma quali sono i 4 nomi che Giovanni Manna avrebbe già appuntato sul proprio telefono in vista dell’estate? A riportare delle indiscrezioni è il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Sul quotidiano ci si sbilancia con i profili che il direttore sportivo starebbe già osservando in vista di luglio e agosto, quando bisognerà entrare nel vivo delle trattative ed evitare errori come quelli commessi a gennaio.

Il primo è sicuramente quello di Joshua Zirkzee, attaccante in forze al Manchester United e che già conosce bene la Serie A. Dopo il suo addio al Bologna la scorsa estate, il rendimento in Inghilterra è crollato a picco. Appena 4 i gol messi a segno e un amore mai sbocciato con i Red Devils. A lungo nel mirino della Juventus, si potrebbe aprire un’asta interessante per portarlo in azzurro.

Non tramonta la pista Zhegrova: i nomi per la prossima stagione

Oltre al già citato Zirkzee, resta viva anche la pista che porterebbe a Edon Zhegrova. Esterno kosovaro del Lille, che il club francese non ha voluto vendere in inverno. Mancino che agisce sul lato destro, è un nome che da tempo piace al Napoli e potrebbe rappresentare un upgrade importante in quella zona del campo.

Torna in auge anche Gabri Veiga, a un passo dal Napoli due anni fa e poi volato in Arabia Saudita. Una scelta di cui si sarebbe forse già pentito e che potrebbe spingerlo nuovamente verso la maglia azzurra. Infine Sudakov, calciatore di 22 anni dello Shakhtar che viene però valutato oltre 50 milioni di euro dagli ucraini. Ogni discorso verrà rimandato all’estate.