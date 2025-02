Kvara delude con il PSG: Luis Enrique lo difende e tira in ballo il Napoli

Notizie calcio Napoli – L’impatto di Khvicha Kvaratskhelia con il Paris Saint Germain non è stato tra quelli più irresistibili: il tecnico Luis Enrique lo difende e tira in ballo il club partenopeo.

Il mese di gennaio è stato senza altro particolare per il calcio Napoli, considerando quelle che sono state le notizie che si sono susseguite legate alla finestra di riparazione di calciomercato. È ferita ancora aperta, chiaramente, l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, che nelle scorse settimane si è accasato al Paris Saint Germain, club che lo ha inseguito a lungo prima di strapparlo al club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il direttore dell’area sportiva del club partenopeo Giovanni Manna si è soffermato, nel corso dell’ultima conferenza stampa andata in scena a Castel Volturno nella mattinata di mercoledì (clicca qui per rileggere le sue dichiarazioni), su come è maturata la decisione da parte del Napoli di lasciar partire il suo ormai ex numero 77. L’impatto con il Paris, però, non è stato tra i più irresistibili, tant’è che non sono mancate le critiche nei confronti del fuoriclasse georgiano. A prendere posizione è stato il tecnico del club di Ligue 1, Luis Enrique, che ha tirato in ballo anche le ultime settimane di Kvara in maglia azzurra.

News Napoli calcio, Kvara delude: le parole di Luis Enrique

L’inizio di Khvicha Kvaratskhelia in casa Paris Saint Germain non è stato come i parigini e lo stesso calciatore, evidentemente, si auguravano. Soltanto un assist in queste sue prime uscite in Francia e, soprattutto, una condizione fisica che non è apparsa eccelsa, così come ammesso dallo stesso Luis Enrique.

Per questo, l’ex Napoli è finito nel mirino di diverse critiche, costringendo il suo nuovo tecnico a prendere posizione in conferenza stampa:

“Khvicha Kvaratskhelia a Napoli non ha giocato per un mese prima di firmare per il Paris Saint Germain. Quando un giocatore arriva senza aver giocato nel suo club precedente, deve un attimo adattarsi. Ma non ho preoccupazioni, lo abbiamo ingaggiato per un progetto a lungo termine. Stiamo cercando di farlo tornare al meglio quanto prima, ma non abbiamo fretta perché la squadra è in un buon momento”.

Notizie SSC Napoli: Kvara e un vuoto colmato “per metà”

Mentre Kvara si sta ambientando nella sua nuova esperienza a Parigi, in casa Napoli è ancora aperto il dibattito, considerando quelle che sono state le dinamiche di mercato conseguenti all’addio dell’ex Dinamo Batumi.

Al suo posto, gli azzurri hanno deciso di puntare sul prestito dal Milan di Noah Okafor. Una soluzione in extremis che sicuramente ha in parte deluso le aspettative anche dei tifosi stessi. L’auspicio è che sia ovviamente il campo a premiare le scelte da parte della società del presidente Aurelio De Laurentiis.