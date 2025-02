Serie A, la Fiorentina demolisce l’Inter: la CLASSIFICA ora sorride al Napoli

Napoli calcio ultimissime – Arriva l’ultim’ora da Firenze che fa felice la squadra di Antonio Conte: la Fiorentina ha battuto l’Inter nel recupero disputatosi questa sera.

Il calciomercato si è chiuso ormai da qualche giorno, con le parole del direttore dell’area sportiva della Società Sportiva Calcio Napoli, Giovanni Manna, che hanno chiarito le ultimissime novità in casa azzurra. Adesso, la parola passa al campo, con la squadra di Antonio Conte che intende confermare quanto di buono si è visto fino a qui. D’altronde, l’obiettivo minimo di stagione (ossia il ritorno in Europa, magari dalla porta principale) sembra essere stato raggiunto.

Da Firenze, però, arriva l’ultim’ora che farà sicuramente felice la squadra partenopea anche per un qualcosa di più grande. È inutile negare il fatto che il primato attuale in classifica faccia sognare tutti i tifosi, malgrado l’imperativo sia quello di non farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Sogno che diventa evidentemente più ricorrente dopo la vittoria della Fiorentina nel recupero contro l’Inter, che resta a questo punto a distanza ìì dalla SSC Napoli, prima in classifica con tre punti di distacco.

Fiorentina Inter, Palladino batte Inzaghi: il risultato sorride ad Antonio Conte

Esulta Raffaele Palladino e con lui anche Antonio Conte: il 3-0 della Fiorentina inflitto all’Inter rischia di essere un passaggio chiave nella lotta al vertice, che per ora vede coinvolto anche il Napoli, capolista in solitaria.

A decidere il match del Franchi sono state le tre reti siglate, tutte nella seconda frazione di gioco, da Luca Ranieri e Moise Kean (doppietta). Niente da fare per la compagine nerazzurra, per l’occasione in completo bianco, che non è riuscita a impensierire i padroni di casa. Gli uomini di Simone Inzaghi, dunque, devono incassare una batosta pesante sia in termini di punti persi in classifica che dal punto di vista del risultato stesso. Ora l’Inter si vede costretta a inseguire il Napoli in classifica, che a questo punto inizia a sognare in grande.

Serie A, la nuova classifica dopo Fiorentina Inter: Napoli sempre più in testa

Il Napoli resta in testa alla classifica nel campionato di Serie A. La notizia arriva dopo che la Fiorentina ha battuto con un sonoro 3-0 l’Inter, che ora occupa seconda a meno tre lunghezze, così come si evince dalla classifica sottostante.

Manca ancora molto da qui al termine della stagione, ma è chiaro che questo potrebbe essere un passaggio molto importante per la lotta Scudetto e, quindi, per la stagione del Napoli.