“Era già dal Napoli”, retroscena assurdo sul mancato arrivo: c’entra ancora il PSG

Mercato Napoli ultimissime – Il Paris Saint Germain in questa ultima sessione di riparazione ha strappato Kvara al club partenopeo: non è il primo sgarro di mercato dei francesi nei confronti dei partenopei.

Le ultimissime settimane in casa Napoli sono state caratterizzate da un mercato davvero complicato, considerando quella che è stata la situazione a cui il club ha dovuto cercare di far fronte. Lo stesso direttore dell’area sportiva Giovanni Manna ha ammesso che in casa partenopea non si è soddisfatti di quanto fatto nella sessione invernale, soprattutto in merito alla vicenda legata al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

Nel corso della conferenza stampa andata in scena mercoledì mattina al centro sportivo di Castel Volturno, Manna ha chiarito il suo punto di vista e di quello della società, svelando che ci si è ritrovati quasi davanti a un ricatto da parte del giocatore e del suo entourage pur di favorire l’addio verso il Paris Saint Germain. Il club francese ha strappato diversi calciatori importanti proprio dai partenopei come Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani, Fabian Ruiz, fino ad arrivare all’ex numero 77 azzurro. Ma nella storia recente non sono mancati dei veri e propri sgambetti ai danni della SSC Napoli, in merito ad alcuni calciatori che avrebbero potuto vestire la maglia dei partenopei se non fosse stato, per l’appunto, per il Paris Saint Germain.

Calciomercato Napoli, il retroscena sul mancato arrivo di Verratti nel 2012

Tra i calciatori che avrebbero potuto vestire la maglia del Napoli, senza tuttavia riuscirci, è stato Marco Verratti, che nel 2012 venne acquistato a suon di milioni dal Paris Saint Germain.

A soffermarsi su tale retroscena è stato Donato Di Campli, ex procuratore del centrocampista ora all’Al Arabi, spiegando come la situazione sia stata per certi versi analoga rispetto a quanto successo con Kvaratskhelia:

“Gli azzurri offrirono 10 milioni di euro per far giocare Verratti con Insigne, Bigon mi disse però che a centrocampo c’erano già Hamsik e Gargano. La trattativa fu più una volontà del presidente Aurelio De Laurentiis, era il 2012. Il Paris Saint Germain offrì 16 milioni e l’ingaggio era di 8 volte più alto di quello offerto del Napoli”.

Ultimissime Napoli, ora sguardo verso il futuro

Archiviato l’ultimo mercato e ciò che è stato con Khvicha Kvaratskhelia, gli azzurri ora sono chiamati a essere concentrati esclusivamente al campo e al pensare al futuro, oltre che ovviamente al presente.

Tornando alle mosse di calciomercato, saranno sicuramente tenute d’occhio dai tifosi le operazioni che partiranno dalla prossima estate, per cui gli azzurri possono contare su una quantità di milioni molto corposa come budget da poter investire.