Curiosità social, l’obiettivo del Napoli esulta sotto il post di Okafor: indizio per l’estate? – FOTO

Calciomercato – Nelle scorse ore, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha fatto chiarezza sulle ultime vicende di mercato in casa azzurra. Intanto, spunta la novità sui social.

Una sessione di calciomercato davvero molto complicata è quella che si è chiusa nei giorni scorsi in casa Napoli, in cui tutti si ritengono non soddisfatti per quanto fatto in entrata. Ad aver tenuto banco, chiaramente, è stata la vicenda legata all’addio di Khvicha Kvaratskhelia, che si è accasato al Paris Saint Germain. Il direttore dell’area sportiva del club, Giovanni Manna (intervenuto mercoledì mattina in conferenza stampa), ha svelato che la dirigenza della società azzurra si è sentita difatti ricattata e, di conseguenza, costretto ad aprire alla cessione, che si è poi conclusa nella prima parte del mercato di riparazione.

Tanti gli obiettivi nel mirino della società del presidente Aurelio De Laurentiis, che le ha tentate tutte per cercare di sostituire nel migliore dei modi il suo ex numero 77. Alla fine, proprio a poche ore dalla chiusura della finestra di mercato, il Napoli si è assicurato in prestito con diritto di riscatto Noah Okafor dal Milan, ma sono tanti i calciatori che gli azzurri hanno seguito nelle ultime settimane. Tra questi, c’è Noa Lang, calciatore del PSV Eindhoven per cui gli azzurri hanno offerto una cifra anche importante per strapparlo al club olandese. Curiosamente, lo stesso Lang è apparso sotto il post di benvenuto di Okafor in maglia Napoli, in cui viene ritratto mentre firma il contratto con la squadra partenopea.

Noah Okafor è il calciatore su cui la SSC Napoli ha deciso di puntare da qui a (almeno) fino a giugno per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ma tra i vari Garnacho e Adeyemi anche Noa Lang è stato un obiettivo dell’uomo mercato Giovanni Manna.

Il calciatore olandese è apparso sotto a uno dei post pubblicati da Okafor e dal Napoli in questi giorni, legati all’accoglienza del nazionale svizzero all’ombra del Vesuvio. Un particolare davvero curioso che fa scatenare la fantasia dei tifosi e non manca chi crede che questo possa essere addirittura un potenziale indizio in vista della prossima estate.

News Napoli calcio, Conte attende Okafor al 100%

Archiviato il mercato, Noah Okafor ora deve lavorare sodo per essere disponibile, in tutta la sua forma, per Antonio Conte. Lo stesso Giovanni Manna, nella conferenza stampa di mercoledì mattina, ha sottolineato come il calciatore abbia bisogno del tempo per assimilare i nuovi meccanismi di lavoro.

Da parte dei tifosi, chiaramente, ora c’è tutta la curiosità per capire come l’attaccante – che ha scelto una maglia pesante come la numero 9 – si ambienterà nello spogliatoio partenopeo.