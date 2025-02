Nuovo ruolo per un azzurro, colpo di scena in casa Napoli: la scelta è chiara

Calciomercato Napoli Ultimissime – In casa Napoli sono pronti dei cambiamenti importanti. Oggi, sono emersi dettagli su un noto azzurro.

La stagione del Napoli prosegue per il verso giusto, anche se non sono assolutamente da escludere cambiamenti importanti in ottica futura. Ad oggi, Antonio Conte possiede alcuni uomini “intoccabili”, mentre altri son costretti ad “accontentarsi” dei pochi minuti a disposizione. Naturalmente, come giusto che sia, in una squadra esistono titolari e riserve, anche se il tecnico starebbe pensando di cambiare ruolo ad un azzurro per concedergli più spazio.

Raspadori “blindato” dal Napoli: Conte lavora al nuovo ruolo

Il futuro di Giacomo Raspadori è stato molto chiacchierato negli ultimi mesi. Da diversi mesi, il giocatore non è centrale nel progetto azzurro, motivo per il quale in tanti pensavano ad un possibile addio che però non è arrivato. I club sulle tracce dell’ex Sassuolo son stati diversi, ma nessuno di questi ha “affondato” il colpo nel mercato di gennaio. Oltre alla complessità dell’affare, la decisione definitiva è stata affidata ad Antonio Conte, il quale considera il giocatore inamovibile.

Ciò nonostante, però, Giacomo Raspadori continua a vivere un periodo molto difficile a Napoli. Il classe 2000 ha dinanzi a sé campioni dal potenziale enorme, motivo per il quale sarà molto dura inserirsi nell’undici titolare. Non a caso, come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il giocatore potrebbe rivestire i panni del cosiddetto “jolly”.

Nelle ultime settimane, infatti, Antonio Conte starebbe valutando un possibile cambio ruolo. Giacomo Raspadori, da sempre seconda punta, potrebbe adottare compiti totalmente diversi. Non a caso, l’ex Sassuolo potrebbe essere il vice di Scott McTominay, ormai intoccabile nello scacchiere azzurro. Se ciò dovesse accadere, il classe 2000 avrebbe compiti totalmente diversi, dovendosi “preoccupare” non solo della fase offensiva ma anche di quella difensiva.

Raspadori e il mercato estivo: sarà addio in estate?

La storia d’amore tra Giacomo Raspadori e il Napoli sembrava conclusa già diversi mesi fa. Poi, però, come un fulmine a ciel sereno, la rete contro il Venezia ha cambiato totalmente le cose. Infatti, quel gol oltre a regalare tre punti pesantissimi agli azzurri, ha permesso anche al giocatore di godere (ancora) della fiducia di Antonio Conte.

Il tecnico ha blindato il calciatore, motivo per il quale la cessione a gennaio è stata “cancellata”. Ciò nonostante, però, l’addio potrebbe essere dietro l’angolo. Infatti, nel prossimo mercato estivo Giacomo Raspadori potrebbe lasciare definitivamente il Napoli.

Sulle sue tracce continua ad esserci il Marsiglia di Roberto De Zerbi, ma non solo. Quindi, una volta terminato il campionato, si aprirà un nuovissimo scenario per l’ex attaccante del Sassuolo.