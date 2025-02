“Lui deve lavorare”, Napoli: il messaggio al giocatore non lascia dubbi

Ultime calcio Napoli – In casa partenopea, in attesa della sfida contro l’Udinese di domenica prossima, bisogna segnalare una messaggio molto importante.

Dopo aver battuto l’Atalanta e la Juventus, di fatto, il Napoli ha manco per un soffio il terzo successo consecutivo contro una big del nostro campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno pareggiato domenica scorsa con la Roma per 1-1.

Il Napoli era passato anche in vantaggio con Leonardo Spinazzola, ma gli uomini di Claudio Ranieri hanno pareggiato negli ultimi minuti con il gol di Angelino. Gli azzurri, archiviato il match contro la Roma, sono ora attesi dalla sfida di domenica sera contro l’Udinese, ma prima bisogna mandare un messaggio per un giocatore partenopeo.

Napoli, Giovanni Manna su Rafa Marin: “Deve lavorare come se dovesse giocare la domenica”

Giovanni Manna, nel corso della conferenza stampa di questa mattina, ha infatti parlato così di Rafa Marin:

“Lui deve lavorare tutti i giorni come se dovesse giocare la domenica. Abbiamo parlato direttamente con lui come abbiamo fatto con altri giocatori che reclamavano più spazio”. Il direttore sportivo del Napoli ha poi concluso il suo intervento sull’ex Real Real Madrid:

“Rafa Marin è stato il nostro primo acquisto, visto che è entrato in rosa la scorsa estate con l’intento di sostituire Ostigard. Oggettivamente, abbiamo in rosa calciatori che stanno raggiungendo livelli davvero alti. Avevamo i documenti pronti con il Villarreal per farlo andare a giocare, ma poi non ci sono state le condizioni per prendere un altro difensore”.