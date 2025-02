“Vuole solo il Napoli”: l’agente conferma la trattativa: il rinnovo è ad un passo!

Calciomercato – Un noto calciatore del Napoli è pronto a rinnovare il proprio contratto. Di seguito le parole del suo agente in merito al futuro.

Una volta terminato il mercato invernale, in casa Napoli è tempo di lavorare sui rinnovi. Al momento, in rosa ci sono diversi calciatori che stanno trattando con la società per prolungare il proprio contratto. In modo particolare, però, un azzurro sarebbe nettamente avanti e potrebbe firmare il prolungamento nel minor tempo possibile.

Meret rinnoverà con il Napoli: l’annuncio di Pastorello

Federico Pastorello, noto procuratore è intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva” analizzando diversi temi, tra cui il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Di seguito le parole dell’agente.

“La volontà di Alex è di restare, l’ha detto anche pubblicamente. Adesso posso dirlo: siamo molto vicini, sarei sorpreso se non si arrivasse a una conclusione positiva della trattativa. Basta guardare cosa sta facendo Alex in campo: lui è un professionista ed è focalizzato solo sul campo”.

Si tratta di parole molto importanti quelle citate da Federico Pastorello, il quale ha sottolineato il legame tra Alex Meret e il Napoli. Al momento, il portiere sta vivendo una stagione da assoluto protagonista e non intende focalizzarsi su altro. Bisognerà attende le prossime settimane per capire la data della possibile firma sul nuovo contratto.