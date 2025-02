Napoli, svelate le reali condizioni di Okafor: la confessione

Napoli calcio – ultimissime. In casa azzurra bisogna segnalare un retroscena sulle reali condizioni di Noah Okafor.

Dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG, di fatto, il Napoli è stato al centro di tantissime indiscrezioni di calciomercato. Intorno al club partenopeo, infatti, sono stati accostati almeno una decina di nomi. Anche se i profili più seguiti da Giovanni Manna sono stati i vari Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin.

Nell’ultimo giorno di mercato, però, è arrivato Okafor in prestito dal Milan. Il giocatore svizzero, di fatto, è atterrato quest’oggi a Capodichino per poi svolgere le visite mediche di rito. Nel frattempo, proprio in queste ultime ore, bisogna segnalare un retroscena sull’attaccante.

Napoli, Okafor non ha superato le visite mediche con il Lipsia per qualche chilo di troppo: l’annuncio in diretta

A svelarlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’, è stato Antonio Vitiello, direttore di Milannews.it’:

“Perché Okafor non ha superato le visite mediche con il Lipsia? Non era infortunato, ma aveva qualche chilo di troppo. Lo svizzero non sempre si è comportato da professionista”.

Antonio Vitiello ha poi concluso il suo intervento sull’arrivo di Okafor al Napoli: