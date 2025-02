Addio Napoli, non si torna più indietro: c’è la conferma

Napoli calcio notizie – Arrivano novità in casa azzurra sulla permanenza di un giocatore di Antonio Conte: si fa sempre più largo l’ipotesi addio.

Il Napoli lavora alla programmazione della prossima stagione. Dopo aver concluso il mercato invernale con un operato alquanto discutibile, i partenopei sono pronti alla grande rivoluzione in quel di giugno.

Le prime novità sono state già annunciate quest’oggi dall’esperto di mercato che ha svelato l’addio di un giocatore molto apprezzato da Antonio Conte: saluterà a fine campionato.

Mercato Napoli, il difensore dirà addio a fine stagione

Juan Jesus lascerà Napoli al termine della stagione in corso. Questo quanto annunciato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto sottolineato dal giornalista:

“Juan Jesus andrà in scadenza e dovrebbe profilarsi lo scenario d’addio“.

La prima modifica apportata alla formazione azzurra, dunque, potrebbe essere stata annunciata con largo anticipo da Schira. Nonostante l’impeccabile rendimento offerto fino a questo momento dal brasiliano – chiamato in causa in seguito agli infortuni di Buongiorno – le parti non dovrebbero discutere di un allungamento di contratto. Giovanni Manna inizia a guardarsi intorno e individuare il sostituto dell’ex Inter e Roma che raggiungerà la corte di mister Antonio Conte.