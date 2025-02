Napoli, Gasperini voleva spiazzare Conte: l’indiscrezione

Ultime calcio – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha provato a soffiare un calciatore dal Napoli, i bergamaschi ci sono andati vicinissimi.

I partenopei stanno per assistere alla chiusura del mercato invernale, sessione di calciomercato non propriamente entusiasmante per i ragazzi di Antonio Conte.

Il tecnico leccese ha dovuto assistere a molte trattative saltate, Danilo, Comuzzo, Garnacho, Adeyemi e poi anche Saint-Maximin. L’acquisto finale sarà Okafor, nonostante si fosse intromesso un club importante di Serie A.

L’Atalanta ci ha provato fino all’ultimo per Okafor

Il Napoli alla fine ha scelto Noah Okafor come sostituto a Khvicha Kvaratskhelia, lo svizzero arriva in prestito con diritto di riscatto dal Milan. 2 milioni di parte fissa e 23 per il riscatto, oggi però un altro club italiano ha provato a strapparlo agli azzurri di Conte.

Al TGR della Campania è intervenuto l’esperto di mercato Ciro Venerato che ha parlato così dell’affare Okafor:

“Okafor al Napoli, è fatta: affare definito pochi minuti fa, ho conferme sia dal Milan che dalla SSC Napoli. In prestito con diritto di riscatto. Il Napoli pagherà 2 milioni: cifra confermata.” Con un riscatto legato ad una semplice opzione a 23 milioni. Il calciatore in giornata sosterrà le visite mediche e arriverà in rosa.

Retroscena delle ultime ore: c’era anche l’Atalanta su Okafor che si era inserita. Ma il Napoli aveva la parola di Furlani, Moncada e Ibrahimovic, che il Milan avrebbe aspettato fino alle 18 il club azzurro, cosa avvenuta.