Napoli, ansia Saint-Maximin: la pessima notizia per i tifosi

Notizie Calcio Napoli – Pessime novità giungono sul fronte Saint-Maximin: cresce l’ansia a pochissime ore dalla fine del calciomercato

Per le notizie calcio Napoli, arrivano aggiornamenti sconfortanti sul fronte Saint-Maximin. A dare informazioni più dettagliate sul possibile colpo di mercato è il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Una serie di novità che fanno crescere l’ansia ai tifosi partenopei, a pochissime ore dalla fine del calciomercato invernale.

Alle 23:59 di oggi, infatti, ci sarà il gong definitivo sulle trattative e l’operato del Napoli è stato ampiamente insufficiente fin qui. Via Caprile, dentro Scuffet, via Folorunsho e dentro Billing, via Zerbin e dentro Hasa, via Kvaratskhelia e dentro il nulla. Un buio cosmico per l’addio del georgiano, ancora non sostituito neanche numericamente. La telenovela Garnacho si è conclusa, ma nelle ultime ore si è aperta quella legata a Saint-Maximin.

Saint-Maximin al Napoli, si complica: cosa sta succedendo

Come mai l’operazione Saint-Maximin sta subendo rallentamenti così bruschi, da rischiare di saltare definitivamente? Ce lo spiega il Corriere dello Sport, che fa il punto sulla vicenda, che rischia di lasciare senza giocatori il Napoli per la seconda metà di stagione.

“Il prestito semestrale di Saint-Maximin s’è complicato tremendamente. Anzi, ieri pomeriggio a un certo punto era considerato sfumato: problemi nella definizione dei documenti con l’Al-Ahli, saltando da un cavillo all’altro, tra scadenze e triangolazioni con il Fenerbahçe, il club che tecnicamente controlla il giocatore avendolo preso a luglio a titolo temporaneo dall’Al-Ahli. Sabato anche il Fene aveva in qualche modo partecipato alla costruzione del labirinto, chiedendo un indennizzo per rinunciare al calciatore, ma poi il problema era stato risolto. Tanto che Mou non l’ha neanche convocato per la partita con il Rizespor”.

Il Corriere dello Sport, prosegue poi con ulteriori dettagli sulla vicenda