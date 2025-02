“No alle vacanze a Roccaraso”: il post irriverente su Comuzzo

Napoli Calciomercato Ultimissime – Pietro Comuzzo non vestirà la maglia azzurra, ma spunta un post su X irriverente sul caso Roccaraso

Napoli Calciomercato Ultimissime – Dopo il tentativo di Giovanni Manna per portare a casa Pietro Comuzzo, arriva la decisione della Fiorentina di non cedere e di mantenere il ragazzo in rosa. Troppo importante per Raffaele Palladino. Il classe 2005, quindi, resterà a Firenze, dov’è cresciuto calcisticamente e dove sta diventando uomo.

Il diesse del club partenopeo ha provato a convincere Rocco Commisso a lasciar partire il ragazzo. L’offerta presentata alla Fiorentina, di circa 35 milioni complessivi, è risultata bassa. La viola chiedeva almeno 40 milioni per lasciarlo partire. Somma che, stando a quanto riportato dallo stesso Manna a DAZN, non corrispondeva evidentemente al reale valore attuale del calciatore.

Comuzzo resta alla Fiorentina: il post del giornalista Giannattasio

A seguito della diffusione della notizia riguardante il difensore viola, è apparso su X un post del giornalista de La Nazione Andrea Giannattasio che recita così:

“La vita è fatta di scelte. E Pietro Comuzzo ha scelto di non fare le vacanze a Roccaraso”

Ovviamente, il giornalista si riferisce al caso mediatico scoppiato a Roccaraso, in merito ai numerosi viaggi organizzati dai napoletani in bus per la località sciistica abruzzese. Anche i tifosi della Roma hanno ironizzato sull’invasione delle famiglie napoletane che hanno rubato la prima pagina a tanti quotidiani e telegiornali. In occasione del big match dell’Olimpico, infatti, sono apparsi un paio di striscioni sarcastici.

Giannattasio, fiorentino, si occupa quotidianamente proprio della squadra viola. Uno scivolone che gli è valso numerosi commenti negativi sotto al suo post. Voleva essere una battuta, ma forse si tratta solo di una caduta di stile. E di fatto, è stato costretto ad eliminare il post che attualmente non è più visibile sul suo profilo.