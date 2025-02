Comuzzo e Saint-Maximin al Napoli: Manna rompe il silenzio

Roma Napoli, arrivano le parole di Giovanni Manna ai microfoni di Dazn prima del match di Serie A su Comuzzo e Saint Maximin

Gli azzurri di Antonio Conte sono chiamati a scendere in campo per provare a mantenere salda la prima posizione in classifica aspettando anche il recupero di Fiorentina Inter, in programma il prossimo giovedì. Dopo la grande vittoria contro la Juventus, il Napoli ha l’obiettivo di dare seguito alla striscia di vittorie per mantenere vive le ambizioni scudetto, in attesa di novità importanti provenienti dal mercato.

Ai microfoni di Dazn, prima dell’inizio della partita, il direttore sportivo Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti su alcuni obiettivi di mercato:

“Sicuramente questa è stata una sessione di mercato complicata per noi. Abbiamo ceduto il nostro miglior giocatore (Kvarastskhelia ndr), siamo consapevoli che abbiamo lavorato per sopperire a questa mancanza. Stiamo lavorando in funzione di quello, stiamo lavorando, vediamo che succede. Su Comuzzo parliamo di un ragazzo di grandissima prospettiva, non abbiamo fretta e non vogliamo andare oltre i nostri parametri che sono in linea con il valore del calciatore”

Sulla cessione di Kvaratskhelia ha poi proseguito:

“Sicuramente abbiamo perso un elemento importante, ma il mercato di gennaio è complicato. Abbiamo fatto quello che potevamo provare a fare, al massimo delle nostre potenzialità economiche e anche del buon senso”

In merito alle voci di Saint-Maximin, il ds azzurro fa chiarezza:

“Saint Maximin non è un giocatore nostro, è un affare complicato, vediamo cosa succede”

Manna ha anche commentato il pareggio di Milan-Inter, che potrebbe regalare un vantaggio agli azzurri in ottica classifica: