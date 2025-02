“Credibilità vicina allo zero”, da Napoli l’attacco a Simone Inzaghi

Calcio Napoli Notizie – Un noto giornalista napoletano attacca l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi: ecco cos’è successo dopo il derby

L’Inter ha acciuffato il derby di Milano proprio allo scadere, dopo aver colpito tre pali. Decisiva la rete di De Vrij su assist del nuovo acquisto Zalewski. Il punticino conquistato contro il Milan ha permesso ai nerazzurri di non cambiare assolutamente nulla in classifica, grazie anche al pari tra Napoli e Roma. Ma a seguito del derby, è scoppiata la polemica da parte di Simone Inzaghi.

L’allenatore dell’Inter, infatti, non è stato per nulla soddisfatto dell’arbitraggio e delle decisioni prese dal VAR. Nel post-gara di San Siro, il tecnico era visibilmente nervoso e ha cominciato ad elencare tutti i torti arbitrali subiti ultimamente:

“Non ci è stato dato un clamoroso rigore (si riferisce al contatto Pavlovic-Thuram ndr). Ultimamente sta capitando spesso. Non mi piacciono gli alibi, le storie, ma è giusto sottolinearlo. Ci sono stati troppi episodi negativi contro l’Inter da Riad in poi: contro il Bologna, Thuram è stato travolto e addirittura gli hanno dato fallo contro; Lautaro ha ancora i punti sulla tibia dopo la partita contro l’Empoli; a Lecce Baschirotto fa fallo di mano. È giusto dirlo”

Queste parole, però, hanno fatto scattare qualcosa in Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, che su X ha attaccato Simone Inzaghi per aver cambiato opinione sugli arbitri.

Alvino contro Inzaghi: “Il novello dr Jekyll e mr Hyde”

Il radiofonista di Kiss Kiss Napoli si è scagliato contro il tecnico nerazzurro e l’ha paragonato addirittura al personaggio del romanzo gotico di Robert Louis Stevenson.

“Questo è Simone Inzaghi. O se preferite il novello dottor Jekyll e mr. Hyde. A novembre diceva che lui non parlava di arbitri, non si permetteva di fare polemiche e si diceva pronto ad aiutare i direttori di gara, naturalmente lo disse quando Conte, dopo Inter-Napoli attaccò la gestione del Var. Oggi il tecnico nerazzurro addirittura fa l’elenco dei (presunti) torti subiti”

Carlo Alvino prosegue poi attaccando la stampa:

“Credibilità vicino allo zero assoluto e segnali di nervosismo evidente. Ma la stampa di regime questo cambiamento di Inzaghi sugli arbitri non lo ha notato e non ce lo farà notare. Il comandante dell’esercito delle “giovani marotte” vuole così”