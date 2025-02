Calciomercato, Napoli beffato dalla Juve: Conte gelato

Calcio notizie – Altra clamorosa beffa in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato, è la Juventus a fregare gli azzurri.

Gli azzurri hanno provato in questa sessione di mercato invernale a fare un investimento importante, all’inizio sarebbe dovuto essere collocato come sostituto di Kvara ma successivamente si è cercato altro.

Conte ha dunque provato a prendere un difensore centrale del futuro, che potesse servire anche e soprattutto nella prossima annata. Non è stato possibile affondare per Comuzzo, c’entra anche la Juventus.

Clamoroso Napoli, sul non arrivo di Comuzzo c’è lo zampino della Juventus

Il Napoli ha provato sia la scorsa estate che in questo mese di gennaio a prelevare Pietro Comuzzo dalla Fiorentina. I partenopei sono arrivati ad offrire persino 35 milioni di euro nelle casse dei viola ma non è bastato. Rocco Commisso ne ha richiesti 40.

Come riportato da Luca Momblano, giornalista e tra i massimi esperti della Juventus, dietro alle difficoltà del Napoli per Pietro Comuzzo c’è proprio la ‘Vecchia Signora’. Quest’ultima, di fatto, avrebbe chiesto un preaccordo alla Fiorentina per il centrale, questa sarebbe la condizione per accettare il prestito con diritto di riscatto di Fagioli in queste ultime ore di mercato di gennaio.