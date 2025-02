Niente Napoli, l’annuncio è UFFICIALE: salta il colpo per gli azzurri

Ultimissime Napoli – Arriva l’ultim’ora in casa azzurra: c’è l’annuncio ufficiale in merito a uno degli obiettivi del club partenopeo nel corso delle ultime sessioni di calciomercato.

In queste ultimissime ore di calciomercato, la SSC Napoli continua a lavorare per cercare di portare a compimento gli obiettivi: la missione numero uno è quella di assicurarsi il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, che con ogni probabilità sarà Allan Saint Maximin. Il giocatore francese presto dovrebbe legare ufficialmente al club del presidente Aurelio De Laurentiis, anche se ci sono da considerare gli aspetti burocratici da sistemare prima di organizzare il suo arrivo in Serie A. Attesa anche per capire ciò che ne sarà di Pietro Comuzzo, calciatore in cima alla lista per quanto riguarda il rinforzo in difesa (clicca qui per le ultime novità sulla trattativa con la Fiorentina).

Intanto, arriva un comunicato dell’ultim’ora su quello che, a questo punto, diventa ormai un ex obiettivo di calciomercato della società azzurra. Patrick Dorgu, così come ampiamente preannunciato, è un nuovo giocatore del Manchester United. L’annuncio è arrivato in questi minuti proprio dal club di Premier League, che si assicura il cartellino di un giocatore molto gradito ad Antonio Conte, che a questo punto dovrà valutare con il club le alternative in vista della finestra estiva.

News Napoli calcio, salta l’affare Dorgu: è un nuovo giocatore del Manchester United

L’annuncio, nell’aria ormai da giorni, è arrivato: Patrick Dorgu è un nuovo giocatore del Manchester United. Lo scenario si è ormai delineato per la SSC Napoli, che era alla finestra per l’ormai ex Lecce.

Di seguito, la nota diffusa dallo United in merito all’acquisto del nazionale danese: