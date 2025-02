Comuzzo, Napoli a un bivio: c’è solo un modo per convincere la Fiorentina

Ultimissime calcio Napoli – Pietro Comuzzo continua a essere il nome in pole position per il rinforzo in difesa: la Fiorentina detta precise condizioni per chiudere l’affare.

Da qui alle ore 24:00 del 3 febbraio, saranno momenti concitati per il Napoli calcio: le ultimissime novità parlano di un club azzurro sempre più attivo per cercare di portare a termine gli affari in programma in questo rush finale. Si attendono novità circa l’arrivo di Allan Saint Maximin, calciatore individuato dalla società di Aurelio De Laurentiis come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia: l’ex Nizza arriverà dall’Al Ahli in prestito oneroso fino al 30 giugno 2025 (clicca qui per gli ultimi dettagli).

Occhi puntati, però, anche sulla difesa: il nome in prima fila è quello di Pietro Comuzzo, difensore di proprietà della Fiorentina. Il centrale è il grande obiettivo di calciomercato degli azzurri, che sono però chiamati a uno sforzo importante per assicurarsi il cartellino del promettente classe 2005. Il giocatore è stato individuato da Antonio Conte come prospetto giusto per la difesa partenopea, ma servirà una svolta a stretto giro per evitare che il tutto possa saltare. Nelle prossime ore, a tal riguardo, sono attese novità, ma per ora la Fiorentina non intende cedere e continua a battere cassa: Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, è avvisato.

News SSC Napoli, si insiste per Comuzzo: la situazione

Il Napoli vuole Pietro Comuzzo: nei giorni scorsi, il club partenopeo è uscito alla scoperta con un’offerta anche importante, pari a 35 milioni di euro comprensivi di bonus. Ma la Fiorentina continua a chiedere di più, complicando così la situazione a poche ore dal termine della sessione invernale di mercato.

Di seguito, quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato, Matteo Moretto, sul suo profilo ufficiale X:

“Fino ad ora la Fiorentina ha respinto tutte le offerte del Napoli per Pietro Comuzzo. Rocco Commisso è determinato nel trattenere il ragazzo, 35 milioni di euro non bastano”.

Comuzzo, quale sarà la contropoposta di De Laurentiis?

Pietro Comuzzo e il Napoli: gli azzurri sono chiamati a un sacrificio ulteriore per cercare di avvicinarsi alle richieste di Rocco Commisso, numero uno della Fiorentina.

Nel caso in cui gli azzurri dovessero ritenere prioritario l’acquisto del difensore, è lecito aspettarsi che possa arrivare quantomeno un ulteriore rilancio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Chiaramente, il tempo stringe e bisognerà agire tempestivamente per evitare che possa poi essere troppo tardi.