Nodo diritti d’immagine: rivelazione sul Napoli e Saint Maximin

Calciomercato Napoli ultimissime – Arrivano ulteriori novità sul fronte Saint Maximin, calciatore individuato dalla società partenopea come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

Sono ore frenetiche per quanto riguarda il calciomercato della SSC Napoli: le ultimissime notizie parlano di un club azzurro sempre più vicino al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ossia Allan Saint Maximin (clicca qui per le ultime novità). Il calciatore francese, attualmente in prestito al Fenerbahce dall’Al Ahli, è stato individuato dal club partenopeo come occasione, a titolo temporaneo, per tamponare la situazione legata all’esterno di sinistra, casella lasciata vuota dall’addio del georgiano in direzione Paris Saint Germain.

In attesa di capire quando l’ex Newcastle e Nizza arriverà in Italia per legarsi, in via ufficiale, al club del presidente Aurelio De Laurentiis, spuntano ulteriori retroscena in merito all’accordo tra le parti in causa. In particolare, l’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul solito nodo dei diritti d’immagine, questione nota anche ai tifosi azzurri e per cui il club partenopeo ha sempre riservato una politica particolare e molto articolata.

News Napoli calcio, accordo con Saint Maximin anche sui diritti d’immagine

Il Napoli è a un passo da Allan Saint Maximin, che arriverà in azzurro in prestito oneroso fino al 30 giugno 2025 dall’Al Ahli. Nelle prossime ore, il giocatore è atteso in Italia, ma nel mentre spuntano ulteriori retroscena sull’accordo.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che a tal proposito scrive:

“Ieri sera, fino a tardi, sono state sbrogliate anche i nodi legati ai diritti di immagine: non essendoci particolare tempo, il Napoli ha fatto deroghe rispetto alle sue abitudini proprio perché ha fretta di chiudere l’operazione”.

Pur di accaparrarsi il giocatore, dunque, il Napoli si sarebbe mosso in maniera insolita su una questione curata in modo particolare dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ultimissime calcio Napoli: le ultime sul mercato dei partenopei

Nel mentre si attende l’arrivo di Allan Saint Maximin, il Napoli è impegnato anche sul fronte difensori. A tal proposito, il nome principalmente indiziato è quello di Pietro Comuzzo.

Serve, però, trovare la quadra con la Fiorentina, che per lui continua a chiedere una cifra non inferiore ai quaranta milioni di euro: da qui alle ore 24:00 del 3 febbraio (termine ultimo della sessione invernale di mercato), si capirà quale sarà la contromossa degli azzurri e se la medesima si rivelerà decisiva in maniera positiva.