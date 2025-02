Verso Roma-Napoli, sorpresa Buongiorno per Conte? Cosa trapela sulla formazione

Ultime calcio Napoli – Grande attesa in casa azzurra per la sfida di questa sera, in programma allo stadio Olimpico, contro la Roma di Claudio Ranieri: ecco le ultime di formazione.

Le ultime notizie di calcio mercato sul Napoli hanno per certi versi monopolizzato l’attenzione da parte dei tifosi di fede azzurra: evidentemente, la questione legata al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia e il possibile colpo in difesa sono temi molto caldi in questi ultimissime ore della sessione invernale. Prima della chiusura della finestra di mercato, ci si aspetta l’arrivo di Allan Saint Maximin (clicca qui per tutti i dettagli), mentre si attende di capire se tra gli azzurri e la Fiorentina ci sarà l’accordo per il difensore Pietro Comuzzo.

Quest’oggi, però, si ritorna in campo e il Napoli lo farà contro la Roma, in un big match che è sempre molto sentito all’ombra del Vesuvio. Contro i giallorossi, la squadra partenopea intende dare un segnale ulteriore all’Inter, impegnata a sua volta nel derby contro il Milan, in programma alle ore 18:00. Soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare un risultato sfavorevole per gli uomini di Simone Inzaghi, gli azzurri si ritroverebbe nell’eventualità con l’occasione di allungare in classifica. Uno scenario ideale, di certo, ma in ogni caso il Napoli vuole confermarsi e regalarsi un’altra gioia in questo ultimo periodo di forma davvero straordinario.

News SSC Napoli, le ultime di formazione verso il match contro la Roma

Quale sarà la squadra che scenderà in campo contro la Roma? E, soprattutto, Alessandro Buongiorno tornerà in campo dal primo minuto? A poche ore dal fischio d’inizio, spunta quella che con ogni probabilità sarà lo schieramento di partenza della capolista.

L’unico dubbio, per l’appunto, è legato alla possibile partenza dal primo minuto del centrale ex Torino, anche se a tal riguardo non arrivano segnali. Motivo per cui c’è ragione di pensare che Buongiorno, seppur rientrato in gruppo, partirà soltanto dalla panchina, con Juan Jesus pronto a coadiuvare il suo compagno di reparto Amir Rrahmani.

Nessun dubbio, invece, per quanto riguarda il resto della formazione, con Alex Meret confermato tra i pali e Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola sulle fasce. A centrocampo, spazio agli intoccabili Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre in attacco si vedranno Politano, il grande ex Lukaku e Neres.

Buongiorno, attesa per il suo ritorno in campo

C’è grande attesa in casa Napoli per il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno: il difensore ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per quasi due mesi.

Per rivederlo nuovamente in campo, però, bisognerà ancora aspettare un po’, nel caso in cui Antonio Conte non dovesse concedergli qualche minuto, a partita in corso, questa sera contro la Roma.