Il Napoli aspetta Saint Maximin: quando potranno esserci le visite mediche

Calciomercato Napoli ultimissime – È ormai tutto pronto per l’arrivo in maglia azzurra di Allan Saint Maximin, calciatore che presto firmerà il suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis.

Tutte le attenzioni al campo, con un piccolo sguardo ben attento alle ultimissime notizie legate al calciomercato: in casa Napoli, la missione è ben chiara. A Roma, gli azzurri cercheranno di dare ulteriore continuità al proprio cammino, anche per dare un ulteriore segnale all’Inter, squadra con cui gli azzurri sono pronti a battagliare per la vittoria del campionato di Serie A. È chiaro, però, che il mercato resta tema molto caldo, considerando le ultime operazioni in cui è impegnato il club azzurro.

Per quanto riguarda l’erede di Khvicha Kvaratskhelia (passato al Paris Saint Germain nel corso della sessione invernale di mercato), tutto sembra essere fatto per Allan Saint Maximin, calciatore che l’Al Ahli (club proprietario del suo cartellino) è pronto a far tornare alla base dal Fenerbahce per passarlo, sempre a titolo temporaneo, al club del presidente Aurelio De Laurentiis. Mancano, evidentemente, alcuni aspetti burocratici prima di dare l’ok definitivo per la sua partenza, con una piccola speranza di vederlo allo stadio Olimpico già da spettatore, ovviamente in tribuna.

Notizie Napoli calcio, le ultime sull’affare Saint Maximin

Allan Saint Maximin è ormai un passo dal divenire ufficialmente un nuovo giocatore della SSC Napoli. C’è attesa per il suo arrivo in Italia, con l’operazione che dovrà essere ufficializzata entro e non oltre le ore 24:00 di lunedì 3 febbraio.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“Nella migliore e più ottimistica delle ipotesi, se il cerchio burocratico si chiuderà nei tempi giusti e tutte le congiunzioni astrali si verificheranno a catena, potrebbe addirittura apparire da spettatore all’Olimpico per Roma-Napoli. Soltanto un’ipotesi, sia chiaro. Il quadro perfetto, diciamo, anche perché contestualmente, magari domattina, sarebbe pronto per le visite mediche che il Napoli usa effettuare a Villa Stuart. Neanche lontano dall’hotel dove il gruppo squadra ha trascorso la vigilia romana in ritiro”.

Napoli – Saint Maximin: i dettagli dell’operazione

Ancora qualche ora e l’operazione tra il Napoli e Saint Maximin può definirsi concluso. Il calciatore arriva dall’Al Ahli in prestito oneroso fino al prossimo 30 giugno.

Niente da fare, dunque, sia per Alejandro Garnacho che per Karim Adeyemi, nomi che erano in cima alla lista del club azzurro, che si è visto costretto a virare su un piano alternativo per evitare di lasciare scoperta, almeno numericamente, la casella lasciata inoccupata dall’addio di Kvaratskhelia.