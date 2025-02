Paura per l’azzurro, ladri all’assalto della sua villa: cos’è successo

Notizie calcio Napoli – Attimi di paura per il giocatore di proprietà del club azzurro: i ladri hanno fatto irruzione nella sua villa, ma la rapina è stata fortunatamente sventata.

Per il Napoli c’è grande attesa per la prossima sfida del campionato di Serie A, in programma per questa sera alle ore 20:45 contro la Roma. La squadra di Claudio Ranieri è apparsa in salute e in crescita nelle ultime uscite: insomma, una squadra completamente diversa rispetto alla partita di andata, che segnò la prima partita della terza parentesi dell’allenatore romano sulla panchina del club giallorosso. Allo stadio Olimpico, però, gli uomini di Antonio Conte vorranno fare in modo che si ritorni a casa con una vittoria, per dare un ulteriore segnale fortissimo all’Inter.

Intanto, le ultime notizie sul calcio Napoli svelano un accaduto davvero sconcertante che ha visto protagonista un calciatore della squadra partenopea. Stando a quanto svelato nelle scorse ore da Cronache di Napoli, il portiere azzurro Alex Meret è stato vittima di una tentata rapina, sventata evidentemente per un puro caso della sorte. Sarebbe stato soltanto il rientro anticipato dell’estremo difensore friulano e la sua famiglia a sorprendere i malviventi, che si sono visti costretti a scappare per evitare di essere riconosciuti.

News SSC Napoli, ladri in casa Meret: indagini in corso

Episodio davvero scioccante quello che ha visto come protagonista, suo malgrado, il portiere della SSC Napoli, Alex Meret. Due malviventi hanno cercato di compiere una rapina nella villa del portiere azzurro (sita in località Lucrino, ndr).

Soltanto il rientro anticipato del calciatore con la sua famiglia ha evitato il peggio, con i ladri che sono stati costretti a desistere e a lasciare l’abitazione del portiere ex SPAL. Naturalmente, ora sono in corso le indagini per cercare di risalire all’identità dei due malviventi.

Un sospiro di sollievo per Meret, anche se con ogni evidenza resta lo spavento per l’azzurro, che ha tempestivamente denunciato il tutto. Ora le immagini delle telecamere sono al vaglio degli inquirenti, che cercano di risalire all’identità dei due ladri.

Paura per Alex Meret: per fortuna, solo un grande spavento

Solo un grande spavento e nulla di più, fortunatamente, per il portiere del Napoli Alex Meret, che questa sera scenderà in campo con i suoi compagni per la sfida contro la Roma.

Ritornando alle questione prettamente legate alla sfera calcistica, c’è anche curiosità per capire se l’estremo difensore riuscirà a rinnovare il suo contratto in essere con il club del presidente Aurelio De Laurentiis (l’accordo scade il prossimo 30 giugno). Evidentemente, le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la decisione definitiva a tal riguardo.