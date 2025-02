Napoli su Comuzzo, svelata la strategia di De Laurentiis: la risposta di Commisso

Ultimissime Napoli – La squadra di Conte giocherà questa sera contro la Roma, ma prima bisogna registrare delle novità importanti su Comuzzo.

Dopo aver battuto Atalanta e Juve, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è atteso da un altro big match. Questa sera, infatti, i partenopei saranno di scena allo Stadio Olimpico per giocare contro la Roma di Claudio Ranieri.

Come ribadito dallo stesso Antonio Conte, di fatto, la sfida contro i giallorossi sarà davvero un ostacolo duro da superare. Nel frattempo, però, in casa Napoli bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano un obiettivo di mercato, ovvero Pietro Comuzzo.

Napoli su Comuzzo, offerti 35 milioni pagabili in quattro esercizi: secco no di Commisso

Secondo quanto riportato dalla redazione della ‘RAI’, infatti, il Napoli continua ad offrire circa 35 milioni di euro per il centrale della Fiorentina. La strategia di De Laurentiis è quella di offrire 30 milioni pagabili in quattro esercizi, più altri 5 di bonus.

Ma Rocco Commisso continua a chiederne 40 di milioni di euro per cedere a titolo definitivo Pietro Comuzzo. In queste ultime ore di calciomercato, dunque, ci saranno tante novità sul futuro del centrale. L’agente sta spingendo per portare il suo assistito in azzurro, ma il braccio di ferro tra i due patron è assicurato.

Nel frattempo, però, Palladino ha messo Comuzzo in panchina nella sfida di oggi contro il Genoa.