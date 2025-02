Colpo Napoli, l’ufficialità è un manna dal cielo: è tutto confermato

Calcio Napoli ultimissime – In attesa della sfida di questa sera contro la Roma, per Conte bisogna segnalare una notizia molto importante.

Il Napoli di Antonio Conte sta per affrontare la Roma di Claudio Ranieri. Questa sera, infatti, gli azzurri sfideranno il team capitolino nel posticipo della domenica sera di questo turno di campionato.

Il team partenopeo, considerando anche il derby tra Inter e Milan che si giocherà quest’oggi alle ore 18.00, dovrà cercare di battere la Roma che, però, sta vivendo un ottimo momento di forma. Ma prima della sfida contro i giallorossi, di fatto, in casa azzurra bisogna segnalare un’importante notizia di calciomercato.

Napoli su Saint-Maximin, il francese non è stato convocato da José Mourinho: ecco tutti i dettagli

José Mourinho, infatti, non ha convocato Saint-Maximin per la sfida di oggi del suo Fenerbahce contro il Caykur Rizespor. Il francese, di fatto, è diventato il primo obiettivo azzuro per sostituire Kvaratskhelia.

Saint-Maximin, dunque, dovrebbe rescindere il proprio contratto con il Fenerbahce per poi essere ceduto dall’Al Ahli (squadra che ne detiene il cartellino) al Napoli in prestito. Giovanni Manna, quindi, è al lavoro per chiudere in queste l’arrivo dell’ex Newcastle.