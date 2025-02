Comuzzo, ribaltone tra Napoli e Fiorentina: cambia tutto

Ultimissime calcio Napoli – Arrivano novità nella trattativa tra il club del presidente Aurelio De Laurentiis e la Fiorentina per il difensore centrale Pietro Comuzzo.

In queste ultimissime ore di calcio mercato, il Napoli è pronto a mettere la freccia. La società azzurra è destinata a diventare una delle squadre più attive nella fase finale della sessione di riparazione. Tutti attendono novità sull’affare che porterebbe in azzurro Allan Saint Maximin, che arriverebbe eventualmente in prestito dall’Al Ahli. Nel caso in cui non dovessero essere superati gli scogli burocratici, il piano B indicato nella serata di venerdì è Jeremie Boga (clicca qui per tutti i dettagli).

Altro nome che tiene banco in queste ore in casa azzurra è quello di Pietro Comuzzo: il difensore di proprietà della Fiorentina è nel mirino del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a mettere sul piatto un investimento anche importante per portare il centrale viola all’ombra del Vesuvio. Nelle scorse ore, però, è emersa quella che è la distanza tra i partenopei e il club di Rocco Commisso, che per lui chiede una cifra non inferiore ai quaranta milioni di euro.

Ultime mercato SSC Napoli, contatti in giornata per Comuzzo: la situazione

Nonostante le difficoltà delle ultime ore, il Napoli è pronto a insistere per portare alla corte di mister Antonio Conte il difensore di proprietà della Fiorentina, Pietro Comuzzo.

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul suo profilo X ufficiale ha scritto:

“Comuzzo – Napoli: contatti in giornata, nessun ultimatum per oggi rispetto a quanto sembrava ieri: si può andare avanti fino alla fine alle condizioni giuste”.

Possibile, dunque, che il club partenopeo possa ritornare in pressing per superare definitivamente le richieste da parte della società toscana, che intende capitalizzare al massimo dalla cessione di Comuzzo.

Comuzzo – Napoli, Rafa Marin resta alla fine: le ultime

Chi attende di capire come andrà a finire tra il Napoli e la Fiorentina per Pietro Comuzzo è sicuramente il difensore azzurro Rafa Marin. Il centrale spagnolo ha l’accordo con il Villarreal, ma serve l’ok da parte degli azzurri per lasciarlo partire.

Tutto, ovviamente, vincolato a ciò che ne sarà della trattativa per Comuzzo: presto si capirà di più sul destino dell’affare e, di conseguenza, si avrà un quadro più chiaro e netto per l’ex Real Madrid.