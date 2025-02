Napoli Primavera, dall’arrivo di Mboumbou al futuro di Popovic: Rocco svela tutto

Ultime Napoli Calcio – La Primavera vince contro lo Spezia per 2-0 e il tecnico Rocco ha commentato con soddisfazione il successo, non sviando sui temi di mercato

Per le ultime Napoli calcio, un focus dedicato anche alla Primavera, che ha superato per 2-0 lo Spezia, ottenendo il quarto risultato utile consecutivo. Gli azzurri restano secondi in classifica a -7 dal Frosinone e proseguono nel loro campionato più che convincente. Al termine della partita, il mister Dario Rocco è intervenuto anche ai microfoni di SpazioNapoli.it per commentare il successo di giornata.

Ha subito commentato così l’allenatore del Napoli Primavera

“É stata una prestazione fatta bene dal primo all’ultimo minuto. L’hanno gestita benissimo, ci sono stati anche momenti in cui bisognava tener palla e l’hanno fatto molto bene. Sono un po’ dispiaciuto, perché si poteva fare qualcosa in più davanti, c’erano spazi e dobbiamo avere la fame di far gol sempre, perché ci serviranno tanti gol per affrontare certe partite. Sono contento per Ballabile che ha fatto doppietta, poteva fare qualcosa anche Borriello, mi spiace per Raggioli che ha fatto una grandissima partita, si è sacrificato tanto, però magari poteva segnare anche lui”.

Napoli Primavera, l’arrivo di Mboumbou e il futuro di Popovic

Il mister si è poi concentrato sui temi di mercato, in primo luogo sull’addio di Gioielli

“Abbiamo fatto un po’ di mercato e siamo un po’ più equilibrati nella rosa. Un po’ tutti devono sopperire all’assenza di Gioielli e lo possono fare. Di Martino è entrato molto bene, Cimmaruta ha fatto una grandissima partita, ci dobbiamo aiutare tutti e dare il massimo, poi chi sta bene e meglio gioca. Sono contento, perché sono ragazzi seri, vedi Lorenzo (Russo, ndr) è venuto con grande umiltà e voglia di far bene. Poi abbiamo preso Mboumbou, è arrivato stanotte, volevo regalargli dieci minuti, però non me la sentivo nei confronti di Pinzolo che si allena sempre bene”.

Arriva poi anche un focus sul Frosinone primo

“Non c’interessa, non dobbiamo pensare a loro, ma a migliorare il nostro percorso e fare bene fino alla fine. Loro stanno facendo un campionato a parte, gli facciamo i complimenti, però noi non dobbiamo concentrarci su di loro, perché ci sono tante squadre che possono pensare al Frosinone come l’Ascoli, il Benevento. Soddisfatto sì, stiamo facendo un buon lavoro, dobbiamo continuare a crescere e migliorare”.

Infine un commento a Mboumbou e sul futuro di Popovic