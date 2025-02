“Saint-Maximin buono per fare il fritto”: attacco durissimo di Pedullà al mercato del Napoli – VIDEO

Ultime Napoli calcio – Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, attacca il mercato del club partenopeo: nel mirino l’affare Saint Maximin e non solo.

Le ultime notizie sul calciomercato parlano di un Napoli calcio molto attivo per cercare di regalare ad Antonio Conte le alternative giuste all’organico ora a disposizione. A tenere banco è la questione legata all’erede di Khvicha Kvaratskhelia, che in queste ultime settimane si è accasato al Paris Saint Germain. Il nome in pole, a tal proposito, è quello di Allan Saint Maximin, anche se ci sono ancora degli ostacoli da superare per mandare in porto l’operazione (clicca qui per tutte le ultime novità).

Tale operazione, però, sta dividendo il parere della piazza e degli addetti ai lavori, per buona parte critica per un calciatore che, seppur ha delle qualità, è uscito sostanzialmente dai radar nelle ultime stagioni. Chi non ha sprecato occasione per palesare i suoi dubbi, in modo anche forte, è stato il giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che ai microfoni di Sportitalia ha criticato aspramente le mosse del club azzurro. “Saint-Maximin buono per fare il fritto”, la provocazione da parte del giornalista, che ha anche da ridire sulla gestione del club partenopeo legata all’affare per Pietro Comuzzo (c’è ancora distanza con la Fiorentina).

Alfredo Pedullà spara a zero contro la SSC Napoli: un’analisi molto dura circa le mosse del club del presidente Aurelio De Laurentiis in questi ultimi giorni del mercato di gennaio.

Di seguito, quanto dichiarato da Pedullà nel corso dello speciale di calciomercato in onda nella serata di ieri, venerdì 31 gennaio, su Sportitalia:

“Siamo passati da Garnacho ad Adeyemi a quello del PSV (Noa Lang, ndr) e ora siamo passati nella situazione che siccome il mercato arabo chiude in pochi minuti bisogna fare le corse per chiudere Saint Maximin. Comuzzo? Se sai che costa 40 milioni, ne metti 40, non puoi proporre bonus, case a Posillipo o buoni pasto. Abbiamo parlato per venti giorni di Garnacho, ora siamo su Saint Maximin. Lui bravo? Sì, a farci il fritto…”.

Alfredo Pedullà è apparso molto critico circa l’operato della SSC Napoli in questo mercato di gennaio, mettendo nel mirino sia l’affare Saint Maximin che l’offerta per Pietro Comuzzo alla Fiorentina.

