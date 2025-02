Conte ha deciso: la scelta su Buongiorno verso Roma-Napoli

Napoli calcio ultimissime – Nel mentre il mercato monopolizza l’attenzione dei tifosi, è attesa per il prossimo match del campionato di Serie A contro la Roma: Alessandro Buongiorno ci sarà?

Grande attesa in casa Napoli per la prossima sfida del campionato di Serie A contro la Roma, anche se le ultimissime notizie sugli azzurri parlano di un club molto attivo in questo finale di calcio mercato con l’obiettivo di assicurarsi i rinforzi desiderati. I partenopei attendono l’ok definitivo per Allan Saint Maximin e sono chiamati a dare una risposta alla Fiorentina per Pietro Comuzzo (clicca qui per le ultime novità a tal riguardo).

L’attenzione, però, non può essere distolta dal campo, visto che c’è un primo posto da difendere in un campo certamente non semplice come quello dell’Olimpico di Roma. La squadra di Claudio Ranieri è apparsa nettamente in ripresa e cercherà di mettere senz’altro il bastone tra le ruote alla capolista. Quest’ultima potrà finalmente contare su Alessandro Buongiorno? Il difensore ex Torino è rientrato in gruppo proprio in questi giorni e c’è curiosità per capire se sarà subito a disposizione, anche magari dal primo minuto, per il big match contro i giallorossi.

News Calcio Napoli, le ultime su Buongiorno verso Roma – Napoli

I tifosi della SSC Napoli non fanno altro che chiedersi se Alessandro Buongiorno, di rientro dall’infortunio, sarà in campo dal primo minuto nella sfida di domenica contro la Roma.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“Buongiorno ha ricominciato ormai da un po’ a lavorare insieme con il gruppo e punta alla convocazione. A giocare dal primo minuto, però, sarà ancora Juan Jesus al fianco di Rrahmani, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce e Meret in porta”.

Assente, invece, Mathias Olivera, che continua il suo programma di recupero per smaltire la lesione muscolare.

Ultimissime news SSC Napoli: la probabile formazione contro la Roma

Alessandro Buongiorno, salvo colpi di scena, sarà in gruppo per Roma – Napoli, seppur solo dalla panchina. Per il resto, non dovrebbero esserci particolari altre novità di formazione.

Meret, dunque, a guidare la retroguardia composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo, invece, i soliti Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre in attacco saranno ancora una volta confermati Politano, Lukaku e Neres.