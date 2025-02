Affare congelato, nuovo colpo di scena per il Napoli: era tutto fatto

Notizie calcio Napoli – Affare in stand by dopo che sembrava tutto fatto per il trasferimento: nuovo colpo di scena per il mercato del club partenopeo.

Mancano poco meno più di due giorni alla chiusura del mercato di gennaio e le ultime notizie legate al Napoli calcio parlano di un club, quello partenopeo, a caccia degli ultimi colpi per cercare di regalare ad Antonio Conte i rinforzi sperati. Per quanto riguarda il post Kvaratskhelia, la situazione sembra essersi sbloccata dopo l’accordo per e con Allan Saint Maximin, per cui si attende l’ok definitivo della FIFA per il prestito del calciatore (clicca qui per tutti i dettagli). È chiaro, però, che si tratta di un piano alternativo per gli azzurri, che nel corso di queste settimane si sono avvicinati sia ad Alejandro Garnacho che a Karim Adeyemi, evidentemente senza successo.

Attesa anche per il colpo in difesa, con Pietro Comuzzo che resta il desiderio numero uno del club del presidente (la Fiorentina però batte ancora cassa). Nelle prossime ore, il club azzurro dovrà dare una risposta alla controparte: situazione, la medesima, che influenza anche le sorti di Rafa Marin, a un passo dal Villarreal ma bloccato, per ovvi motivi, da questo scenario potenziale in entrata non ancora definito.

Calciomercato SSC Napoli, Rafa Marin attende ancora l’ok

Rafa Marin attende l’ok per raggiungere il Villarreal, ma al momento è ancora bloccato dal Napoli che deve prima assicurarsi il suo sostituto. Questo è llo scenario confermato anche dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal proposito:

“Lo stallo dell’operazione Comuzzo ha congelato il prestito di Rafa Marin al Villarreal (un milione di euro fino a giugno): il difensore andaluso ha la valigia chiusa da settimane, è pronto a partire, ha voglia di ritrovare una continuità mai assaporata finora non avendo neanche esordito in Serie A, ma senza un ingresso non c’è un’uscita. E oggi partirà per Roma con la squadra”.

Napoli – Comuzzo: le ultime sull’affare

Rafa Marin seguirà con attenzione, così come tutti i tifosi del Napoli, l’evolversi della situazione dell’affare Napoli – Comuzzo, per cui c’è ancora distanza con la Fiorentina.

Il club azzurro è arrivato a offrire una cifra sui 35 milioni di euro, comprensivi di bonus, mentre Rocco Commisso continua a chiedere 40 milioni di euro. Nelle prossime ore si saprà la decisione che la società partenopea prenderà in merito a questo possibile affare di calciomercato.