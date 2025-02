Nuova cessione Napoli a sorpresa, contatti in corso: affare in Serie A

Calciomercato Napoli ultimissime – In questi ultimi giorni del mercato di gennaio potrebbe prendere corpo una cessione a sorpresa: contatti in corso con il club di Serie A.

Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo nelle ultimissime ore, con il club partenopeo chiamato a dare risposte importante per mettere nelle condizioni Antonio Conte di avere un organico all’altezza dei sogni e delle ambizioni della piazza per questa stagione. A gennaio, considerando anche l’addio pesante di Khvicha Kvaratskhelia, tale missione non è affatto semplice, ma è chiaro che serve uno sforzo importante per non lasciare il puzzle incompleto.

Per questo motivo, gli azzurri in queste ore hanno accelerato per Allan Saint Maximin, in attesa di avere l’ok per l’affare in prestito, mentre si attende di capire se gli azzurri soddisferanno le richieste della Fiorentina per il difensore Pietro Comuzzo. Il tutto, con un occhio anche alle operazioni in uscita: oltre a Rafa Marin (che attende l’ok per il trasferimento al Villarreal), potrebbe concretizzarsi anche l’uscita di Cyril Ngonge, in queste ore messo nel mirino dalla Lazio, così come rivelato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

News SSC Napoli, Ngonge può salutare gli azzurri: c’è la Lazio

La Lazio è pronta a mettere le mani su Cyril Ngonge: Fabrizio Romano, sul suo profilo ufficiale X, ha fatto sapere che la società biancoceleste è in contatto con la compagine partenopea.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal proposito:

“La Lazio sta trattando con il Napoli il prestito con obbligo di riscatto per Cyril Ngonge, affare avviato. Il Napoli è in trattativa per diversi esterni, dato che Ngonge potrebbe andarsene prima della fine del campionato”.

Possibile, dunque, che il colpo in attacco possa essere addirittura doppio? Nelle prossime ore, la situazione sarà sicuramente più chiara, con Ngonge che potrebbe concretamente lasciare il club di Aurelio De Laurentiis.

Ultime news mercato Napoli: le ultime sulle operazioni in attacco

Il Napoli è molto attivo sul mercato per quanto riguarda gli attaccanti. Dando per scontato che gli affari Garnacho e Adeyemi sono difatti sfumati, gli azzurri pensano a come rinforzare l’attacco, anche in virtù delle possibile uscite last minute.

Non è chiaro, al momento, se l’eventuale addio di Cyril Ngonge potrebbe portare a un ulteriore rinforzo, ma è lecito aspettarsi una contromossa da parte degli azzurri, che in questa sessione di mercato hanno dovuto già dire addio a Khvicha Kvaratskhelia.