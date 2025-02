“Fuori dalla corsa”: sfuma il colpo per il Napoli, annuncio definitivo

Calciomercato – Arriva l’annuncio in merito a uno dei colpi sondati dalla SSC Napoli in queste ultime ore frenetiche del mercato di riparazione di gennaio.

Il Napoli è una delle squadre più attive in questa finestra di calciomercato di riparazione, con l’obiettivo di assicurarsi i rinforzi utili in questa seconda parte della stagione. C’è l’imperativo di sostituire, almeno numericamente, Khvicha Kvaratskhelia (accasatosi al Paris Saint Germain nella sessione di gennaio) e sono tanti i nomi accostati al club del presidente Aurelio De Laurentiis in questi ultimi giorni. In primo piano, c’è la pista che porterebbe ad Allan Saint Maximin, calciatore per cui si attende l’ok per il trasferimento a titolo temporaneo (clicca qui per le ultime novità).

Nei giorni scorsi si è fatto anche il nome di Francis Amuzu, giocatore che gli azzurri hanno seguito evidentemente come operazione low cost. Dal Belgio, però, arrivano novità che sembrano far svanire definitivamente questa finestra di calciomercato. Evidentemente, l’avanzata del club verso altri profili ha portato, con ogni probabilità, a un nulla di fatto.

Amuzu – Napoli, novità dell’ultim’ora dal Belgio

Francis Amuzu, salvo colpi di scena, non diventerà un giocatore della SSC Napoli in queste ultimi giorni di calciomercato. La notizia arriva direttamente dal Belgio, con il giornalista Sacha Tavolieri che ha annuncio quello che sembra essere un nulla di fatto.

Di seguito, quanto svelato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Il Napoli – completando oggi l’affare per Allan Saint-Maximin – è decisamente fuori dalla corsa per Francis Amuzu”.

Da capire, a questo punto, se arriverà l’ok definitivo per l’arrivo dell’ex Newcastle in maglia azzurra, designato numero uno per il rinforzo sull’esterno di sinistra. In tal caso, gli azzurri sono pronti a siglare nella sua totalità l’affare che porterebbe in Serie A il calciatore che ora è in prestito al Fenerbahce.