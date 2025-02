Calciomerato Napoli, Conte non ha dubbi: il messaggio è netto

Napoli calcio – ultimissime. In casa azzurra bisogna segnalare delle improtanti dichiarazioni di Conte sul calciomercato azzurro.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto Atalanta e Juventus, è atteso da un altro big match. Domani, infatti, gli azzurri giocheranno allo Stadio Olimpico contro la Roma,

Tuttavia, in casa azzurra in queste ore si sta parlando quasi solamente di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro la Roma, ha infatti parlato così del mercato:

“Abbiamo perso un giocatore importante come Kvara e, ad oggi, Kvara non è stato sostituto. Non bisogna buttare fumo negli occhi. Kvara, a detta di tutti, è un giocatore importante, anche perché è stato pagato 70-75 milioni di euro. Altre uscite sono state rimpiazzate, mentre quella di Kvara. Nessuno può dire se ci siamo rinforzati o indeboliti, ma abbiamo comunque perso un calciatore importante. Bisogna tenere presente il grande lavoro fatto dalla squadra, che hanno già fatto i punti dell’anno scorso. Mi riempie di gioia di come lavorano questi ragazzi, vanno oltre. Devo vedere quello che ho in casa, e non quello che ho”.

Antonio Conte ha poi concluso il suo intervento su questa sessione invernale di calciomercato del Napoli:

“Sono preparato in una situazione o nell’altra. Questa è una barca in navigazione, non è in porto. Il comandante deve portare la barca nel porto più vicino, al sicuro. Sta al club prendere alcune decisioni. Dico la mia, ovviamente, se mi viene chiesto il mio parere. Ho scelto di mettermi a disposizione e, quindi, cercare diverse situazioni. Il mercato del Napoli non sarà mai quello delle big, perché ci sono dei parametri da rispettare: budget per gli acquisti e per gli ingaggi. Bisogna anche convincere i giocatori. Non possiamo fare i leoni sul mercato, non possiamo sovvertire la realtà. Dobbiamo essere costruttivi e pensare a lavorare”.