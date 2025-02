Boom Napoli, accordo raggiunto: si attende solo l’annuncio ufficiale

Ultimissime calciomercato – Il Napoli ha concluso quella che probabilmente sarà l’ultima operazione in entrata del mercato invernale, atteso l’annuncio. Nelle prossime ore il Napoli potrebbe annunciare il suo nuovo e ultimo colpo di mercato, l’ennesimo acquisto targato Giovanni Manna.

Kvaratskhelia e così sarà. Si tratta di Allan Saint-Maximin. Era inevitabile che dovesse arrivare un sostituto – quanto meno numerico- die così sarà. Si tratta di

Saint- Maximin al Napoli è questione di ore, Manna ha programmato tutto

Saint- Maximin arriva al Napoli in prestito oneroso fino a giugno dall’Al-Ahli, il club che a luglio lo aveva prestato al Fenerbahce di Mourinho e che ora l’ha girato al Napoli, risolvendo il precedente rapporto. Una trattativa complicata ma che è stata risolta in tempi record.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport si tratta di un’operazione da 4 milioni complessivi, tra indennizzo agli arabi e 6 mesi di ingaggio al giocatore (28 anni). Nelle prossime ore potrebbe arrivare a Roma, dove oggi sarà in ritiro la squadra in vista della partita di domani contro i giallorossi di Ranieri. Se tutto andrà come deve potrebbe anche assistere alla partita dell’Olimpico in attesa delle visite e della firma.