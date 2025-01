Thiago Motta commenta il gesto di Conte in Napoli-Juve: la risposta a Striscia la Notizia

Notizie calcio Napoli – Thiago Motta incalzato dai microfoni di Striscia la Notizia in seguito agli ultimi risultati deludenti della sua Juve: il tecnico bianconero ha anche commentato il gesto di Conte.

Momento molto complicato per la Juventus di Thiago Motta che, dopo la batosta al Diego Armando Maradona contro il Napoli calcio, ha incassato una sconfitta anche in occasione dell’ultimo match di UEFA Champions League contro il Benfica. Delusioni ravvicinate che mettono il tecnico ex Bologna in prima fila davanti alle critiche di una piazza, quella bianconera, che non ha ben gradito le ultime uscite della Vecchia Signora.

Per questo motivo, gli è stato conferito l’iconico premio della trasmissione di Canale 5 Striscia la Notizia, ossia il Tapiro d’Oro. A consegnarglielo è stato Valerio Staffelli, che ha avuto modo di intercettare il tecnico bianconero all’esterno della Continassa. Nel corso dell’intervista, oltre che a parlare del delicato momento in casa Juve, Staffelli ha chiesto chiarimenti al tecnico in merito al botta e risposta a distanza con Antonio Conte in occasione dell’ultima sfida tra il Napoli e la sua squadra.

Napoli – Juve, la risposta di Thiago Motta all’applauso di Conte

Antonio Conte non ha sprecato occasione per punzecchiare Thiago Motta in occasione dell’ultima sfida contro la Juventus, così come si evince dalle immagini che sono divenute virali in questi giorni.

A specifica domanda, rivolta da Valerio Staffelli a Motta alla consegna del Tapiro d’Oro, il tecnico ha risposto:

“Ho applaudito l’arbitro perché ha fatto un’ottima partita, quello che ha fatto Conte non l’ho visto”.

L’allenatore bianconero, dunque, ha deciso di tagliare corto e non andare oltre in merito a un gesto, quello del tecnico della SSC Napoli, che è stato sicuramente dettato dalla concitazione e dalla tensione del momento.