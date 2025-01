Napoli su Comuzzo, Palladino svela tutto: l’annuncio

Calcio Napoli ultimissime – In casa partenopea bisogna segnalare delle dichiarazioni di Palladino sul futuro di Comuzzo.

ll Napoli di Antonio Conte giocherà domenica contro la Roma, ma queste sono ore calde in sede di calciomercato. Basti pensare alle tante indiscrezioni che stanno circolando intorno al team partenopeo.

Tra queste, di fatto, bisogna sicuramente inserire quella che porta a Pietro Comuzzo della Fiorentina. Il Napoli, infatti, sarebbe arrivato ad offrire 35 milioni per prenderlo, mentre il club viola continua a chiedere 40 milioni di euro. Proprio sul centrale, nel frattempo, bisogna registrare un annuncio di Raffaele Palladino.

Il tecnico toscano, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione di domani della sua Fiorentina contro il Genoa, ha parlato così del centrale:

RaffaelelPalladino ha poi concluso il suo intervento su Comuzzo:

“Pietro è un ragazzo davvero straordinario. Lui ha un senso di appartenenza incredibile per questa maglia, non sarà distratto. Stravedo per lui, lo ringrazio”.