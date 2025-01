LIVE ATALANTA NAPOLI – Segui qui su Spazionapoli la diretta testuale del match valido per la 21a giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Cari lettori di SpazioNapoli, questa è la live testuale di Atalanta-Napoli, match valido per la ventunesima giornata di Serie A e che si disputa al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20:45.

Atalanta senza quattro giocatori, con Kolasinac squalificato e tre out per infortunio. Recuperato Scalvini in extremis, c’è anche Retegui già a segno dopo aver recuperato dai problemi fisici. Gli Azzurri, invece, devono fare a meno di Buongiorno e chiaramente arrivano al match dopo lo scossone Kvaratskhelia. Nessuna sorpresa tra i titolari, c’è David Neres che da questa giornata prende ufficialmente il posto di Kvara sulla fascia sinistra.

Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Atalanta-Napoli, il precedente dell’andata

Sarà anche la gara del riscatto visto quanto accaduto nella gara d’andata. Forse, al Maradona, il Napoli giocò la peggior partita stagionale con i titolarissimi. In quell’occasione, l’Atalanta si impose per 3-0, senza mai avere il minimo timore di subire una rimonta.

Antonio Conte, in conferenza stampa, si è detto soddisfatto di quanto fatto finora, ma chiede ai ragazzi di misurarsi contro la squadra di Gasperini, un gruppo capace di vincere un Europa League e spaventare tutte le big d’Italia e d’Europa.