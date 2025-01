Ultimissime Napoli – In casa azzurra, oltre a quello di Kvaratskhelia, bisogna registrare un altro addio in sede di calciomercato.

Dopo aver battuto la Fiorentina, di fatto, il Napoli è atteso dalla gara di domenica dello Stadio Diego Armando Maradona. Tuttavia, le ultime ore in casa partenopea sono state caratterizzate dal calciomercato.

Il nome sulla bocca di tutti è quello di Kvaratskhelia, visto che quest’ultimo sembra essere sempre più vicino al PSG. Il club parigino, di fatto, sarebbe disposto ad offrire 80 milioni di euro per acquistare il calciatore georgiano. Ma per il Napoli di Conte bisogna registrare un altro addio di calciomercato.

Jacopo Fazzini dell’Empoli, di fatto, non è più un obiettivo del club partenopeo. Anche perché a centrocampo il Napoli ha preso Billing dal Bournemouth. Proprio sul mancato arrivo nel team partenopeo dell’attuale giocatore della squadra di Roberto D’Aversa bisogna registrare un importante annuncio.

A darlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia’, è stato proprio un dirigente dell’Empoli, ovvero il direttore sportivo Roberto Gemmi:

“Trattativa con la Lazio? Normale fase di organizzazione che succede in qualsiasi calciomercato: il nodo è la formula. Operazione molto difficile, ma non chiusa: non dipende da noi. Napoli offerta più importante? Sì, ma di poco. Fazzini voleva andare alla lazio, perché la trattativa era già stata in una fase avanzata”.