Scatta il divieto: la notizia è arrivata proprio in questi minuti e riguarda uno dei prossimo match che vedrà protagonista il Napoli.

Dopo le feste di Natale, che come di consueto si chiuderanno con l’Epifania, ci si immergerà in una fase della stagione molto intensa. Coppe europee, campionato, ma anche Coppa Italia, una corsa che terrà il Napoli impegnato soltanto su un fronte. Gli azzurri, infatti, avranno la possibilità di concentrarsi soltanto sul campionato, vista anche l’eliminazione dalla coppa nazionale.

C’è grande consapevolezza in tutto l’ambiente, con i tifosi che anche durante l’ultimo match al Maradona hanno fatto sentire tutto il calore possibile ai calciatori presenti in campo. In queste ore è arrivata una notizia ufficiale che riguarderà proprio l’impianto di Fuorigrotta.

Calcio Napoli Ultimissime – Napoli-Verona, scatta il divieto: è ufficiale

In occasione della sfida che si giocherà il 12 gennaio tra Napoli e Verona, è stato disposto il divieto per i residenti in Veneto. La notizia, dunque, riguarda proprio i tifosi scaligeri che avrebbero voluto presenziare al Maradona per seguire la squadra.

Come riportato in queste ore anche da ANSA, il provvedimento prefettizio “è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che, con determina dello scorso 30 dicembre, ha evidenziato il pericolo di ‘gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica'”.