Notizie calcio Napoli – Il presidente Aurelio De Laurentiis, in occasione del nuovo anno, ha lanciato un messaggio ai tifosi: un riferimento va anche agli obiettivi della stagione in corso.

Un 2024 da dividere a metà: la prima, caratterizzata da un decimo posto che fa ancora male ai tifosi del Napoli calcio, con le notizie di una smobilitazione ormai inevitabile che la facevano da padrone. Poi, l’arrivo di Antonio Conte nella seconda parte dell’anno solare, che ha ridato alla città entusiasmo e fiducia verso il futuro. I risultati in campo danno ragione alla scelte del presidente Aurelio De Laurentiis di puntare sull’ex Commissario Tecnico della Nazionale, leader di un gruppo che sembra essersi ritrovato.

Tale soddisfazione l’ha palesata anche nel corso degli auguri di Natale a Radio CRC, ma il patron del club partenopeo in queste ore ha affidato, come di consueto, gli auguri di buon anno ai tifosi tramite il suo profilo X ufficiale: un messaggio che i supporters di fede azzurra hanno apprezzato e nel quale il numero uno dei partenopei ha tenuto a precisare qual è l’obiettivo dell’annata corrente.

News SSC Napoli, De Laurentiis chiaro sull’obiettivo della stagione

Sul suo profilo X ufficiale, il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis scrive ai tifosi non solo per augurare un buon anno ai milioni di supporters che sono in giro per il mondo.

Nel post in questione, il numero uno del club partenopeo si è anche schierato in merito agli obiettivi della stagione in corso, sottolineando come il ritorno in Europa sia prioritario per una società che, dopo anni, si è ritrovata quest’anno fuori da ogni competizione UEFA. Non un dettaglio, per una squadra così virtuosa come lo è stato in questi anni quella del Napoli.

Di seguito, il messaggio lanciato dal patron azzurro sui suoi canali social:

“Buon 2025 a tutti. Che sia un anno all’insegna di serenità e pace. Un augurio speciale ai nostri straordinari tifosi ovunque nel mondo. La speranza è che il 2025 prosegua sulla scia della seconda parte di quest’anno e che il nostro obiettivo di rientrare in Europa venga centrato”.

Ultime notizie Napoli calcio, fiducia per il 2025

Un primo posto in classifica che soltanto fino a qualche mese fa sembrava impossibile. La mano del tecnico Antonio Conte è evidente, con il Napoli che finalmente è tornato a sognare e a gioire insieme ai propri beniamini, dopo mesi complicati dettati da una gestione non impeccabile, così come ammesso dallo stesso Aurelio De Laurentiis negli ultimi tempi.

Lo stesso Conte, in una delle sue ultime uscite, ha detto però che non firmerà mai per il traguardo minimo della Champions, pur consapevole che questa è la mission principale del suo primo anno della sua esperienza all’ombra del Vesuvio, che i tifosi partenopei sperano possa essere lunga di soddisfazioni e di successi.